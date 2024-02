Está aí mais uma Essência do Vinho, o evento que originou todo um negócio já lá vão 20 anos

Vem aí a 20.ª Essência do Vinho. Evento voltará ao Palácio da Bolsa de quinta-feira a domingo, no culminar da Wine & Travel Week. Há 20 anos esteve na origem de tudo o que faz hoje a Essência Company.

A festa até já começou — porque desde o ano passado que o evento mais famoso do Palácio da Bolsa se faz anunciar pela semana Wine & Travel Week (já lá vamos) —, mas será no próximo fim-de-semana que se fará a verdadeira celebração. Fará 20 anos a Essência do Vinho e com ela todo o projecto Essência, negócio com ramificações na produção de conteúdos e divulgação de vinhos e nos eventos enogastronómicos e de enoturismo, em Portugal e no Brasil, que germinou precisamente a partir dessa semente lançada em 2004.

A Essência do Vinho — Porto (sim, porque a Essência viajou entretanto para outras cidades, com edições em Lisboa e no Funchal) será o culminar de uma semana "para devorar do início ao fim", como é descrita pela organização a Wine & Travel Week. Esse evento mais alargardo arrancou no domingo, é da responsabilidade da Essência em parceria com a Great Wine Capitals, rede de capital de grandes vinhedos do mundo criada em 1999 e de que faz parte o Porto (a cidade é o único representante português), tendo o apoio do Turismo de Portugal, e trouxe "à cidade [do Porto] 200 convidados internacionais de 26 nacionalidades, incluindo compradores e jornalistas".

De 22 a 25 de Fevereiro, o evento regressará então à Bolsa com mais de 4.000 vinhos em prova aberta, de mais de 400 produtores representados, nacionais e estrangeiros, alguns com novidades absolutas, como é habitual nestas coisas. Os bilhetes diários custam 25 euros, excepto para sábado, em que a entrada sobe para 30 euros. Tanto essas entradas no evento, como as provas especiais e as provas mais premium, digamos assim, estão à venda na Ticketline.

As tais provas mais distintas terão lugar no espaço “The Room Experience”. Será uma oportunidade rara para provar vinhos de topo de 20 das grandes famílias mundiais do vinho. Duas por dia (e o valor desta experiência é por dia: 100 euros), entre quinta e sábado, e a oportunidade rara de provar referências de casas como Bouchard Père et Fils (França), Castello Bandi (Itália), Castello di Montepó (Itália), Château Pichon Baron (França), Clos Apalta (Chile), Dr. Loosen (Alemanha), Júpiter (Portugal), Marqués de Murrieta (Espanha), Mouchão (Portugal), Niepoort (Portugal), Penfolds (Austrália), San Marzano (Itália) ou Taylors (Portugal), entre outros.

Haverá provas comentadas de produtores icónicos como Vega Sicilia (Rioja, Espanha), Château Lynch-Bages (Bordéus, França), Dr. Loosen (Mosel, Alemanha), Penfolds (Austrália), Raül Bobet (Priorat, Espanha), Santiago Ruiz (Rias Baixas, Espanha), entre outros.

Ainda no capítulo dos vinhos internacionais, há duas regiões convidadas: Castela e Leão (com uma prova de vinhos de várias denominações, incluindo Bierzo, Ribera del Douro e Rueda) e Minas Gerais (estado brasileiro que promoverá provas de vinhos, azeites e queijos).

Dos 'grandes' nacionais, haverá vertical de Abandonado (2004-2020) do produtor Alves de Sousa, prova de vinhos Mouchão das edições 1984, 1999, 2008 e Tonel N. 3-4 2013, prova do ícone Quinta do Crasto Vinha Maria Teresa (2011, 2015 e 2018), o lançamento en primeur do vinho Xisto 2019, uma prova pela Madeira Wine Company (Blandy's Bual 1920, Terrantez 1976, Verdelho 1982, Sercial 1990), outra pela Kopke (Porto Vintage versus Porto Colheita), Moscatéis de Sonho da José Maria da Fonseca (Amagnac, Cognac, Sole e 20 Anos), provas da Casa de Santar, da Cartuxa, de Monção e Melgaço, entre muitas outras. As provas comentadas, internacionais ou nacionais, custam entre 35 e 250 euros (é este o valor da prova de Vega Sicilia), sendo que várias já estão esgotadas.

Este ano, há nova edição da prova com júri internacional “TOP 10 Vinhos Portugueses”, que avaliará cerca de 60 amostras dos vinhos mais bem pontuados em 2023 pela Revista de Vinhos, detida pela Essência Company.

Fora do Palácio da Bolsa, animará a cidade o roteiro “Gosto do Porto”. Preparado pela Revista de Vinhos, propõe um périplo pela gastronomia tradicional do / no Porto, 90 sítios na cidade que poderão ser experimentados pelos visitantes e participantes da Wine & Travel Week e da Essência do Vinho – Porto.

A internacionalização à boleia das Great Capitals

A organização e acolhimento da Wine & Travel Week é algo que a Essência começou a trabalhar ainda antes da pandemia de covid-19. A primeira edição do evento foi no ano passado e a sua ambição era, é, enorme, como partilhou então com o PÚBLICO Nuno Pires: "Queremos criar o principal evento mundial de enoturismo e que a base seja Portugal. Não há muitos eventos dedicados a este segmento, falo de feiras dedicadas a profissionais."

“Têm sido meses intensivos de preparação para que nada falhe e, sobretudo, para que todos os visitantes internacionais reconheçam a capacidade de o nosso país saber receber, saber organizar e saber fazer. Vamos percorrer ao longo da semana alguns dos mais emblemáticos lugares do Porto, como o Museu Nacional Soares dos Reis, a Casa da Música ou o Mosteiro de São Bento da Vitória culminando, claro, no Palácio da Bolsa. E, em parceria com o Turismo de Portugal, teremos ainda um conjunto de pós-tours, no continente e nos arquipélagos, envolvendo boa parte da comitiva internacional de compradores e de jornalistas que estarão connosco”, explica, citado em comunicado enviado às redacções, Nuno Pires, sócio fundador da Essência Company.

As tours de que fala Nuno Pires serão promovidas por sete regiões de turismo e acontecerão entre quarta-feira e domingo. Os convidados de uma semana tão especial já chegaram ao Porto no domingo e a semana arrancou esta segunda-feira com as já habituais e preciosíssimas "reuniões B2B", 15 minutos cada, no Museu Nacional Soares dos Reis, uma espécie de speed dating dos negócios, que continuou de forma mais descontraída ao almoço nos jardins em socalco do Palacete Silva Monteiro, a sede da Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes, como o PÚBLICO pôde comprovar.

Esta segunda-feira, o almoço nos jardins da Casa do Vinho Verde (a região vitivinícola é uma das sete que se associam este ano à Wine & Travel Week), no âmbito do evento internacional que antecede a Essência do Vinho João Barbosa / Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes Na Wine & Travel Week, sao convidados jornalistas e compradores de todo o mundo e o networking não pára nem ao almoço João Barbosa / Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes No Palacete Pinto Monteiro, houve comida feita no fogo, pelo chef Renato Cunha João Barbosa / Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes Nao faltou a música naquele que foi um intervalo descontraído na agenda agitada dos convidados da Wine & Travel Week João Barbosa / Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes Rui Moreira, presidente da Câmara do Porto, fez questão de marcar presença no evento da Wine & Travel Week nos Vinhos Verdes; a cidade é o único representante na rede Great Wine Capitals João Barbosa / Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes Fotogaleria Esta segunda-feira, o almoço nos jardins da Casa do Vinho Verde (a região vitivinícola é uma das sete que se associam este ano à Wine & Travel Week), no âmbito do evento internacional que antecede a Essência do Vinho João Barbosa / Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes

À noite houve a gala “Best of Wine Tourism” da Great Wine Capitals, em que foram entregues os prémios do galardão internacional aos vencedores do nosso país nas diferentes categorias. E nos próximos dias, ainda antes de "a" Essência voltar à Bolsa, haverá mais eventos, por exemplo, a apresentação do caso de estudo que revolucionou o enoturismo na África do Sul (esta terça-feira mesmo), com a presença de Mariette du Toit-Helmbold, antiga CEO do Cape Town Tourism Office e actual líder da Destinate.

Castela e Leão (Espanha), uma das duas regiões convidadas pela Wine & Travel Week, estreia mundialmente o seu espectáculo “Merina: o ouro espanhol. Oteiza”. Também esta terça-feira à tarde, no Coliseu do Porto. À noite, a Junta Castilla y León e a Essência Company promovem um jantar e uma festa (eventos só para a comitiva da Wine & Travel Week) onde actuarão os espanhóis Siloé, no Mosteiro de São Bento da Vitória.

Wine & Travel Week e Essência do Vinho — Porto têm "um orçamento perto dos 900 mil euros", disse ao PÚBLICO Nuno Pires, sendo que o Turismo de Portugal só apoia a semana internacional "no âmbito do programa Portugal Events, com o investimento em viagens, estadias e pós Tours dos buyers e jornalistas".

Para além da organização de eventos, como a Essência do Vinho e outros, mais de nicho, como por exemplo a Essência Festival, com os Vinhos Verdes, o universo Essência tem já uma dimensão relevante na produção de conteúdos sobre vinho e enoturismo e está presente em diferentes plataformas, do papel à televisão. Para além de deter hoje a Revista de Vinhos, que comprou em 2017, tem desde 202o também a publicação especializada Gula, uma revista de referência no Brasil. E, aproveitando a experiência de fazer o programa A Essência para a RTP, do outro lado do Atlântico, fechou em 2023 um contrato com a CNN Brasil, para produzir um programa de televisão, que começará a ser emitido já em Março e terá uma primeira temporada dedicada a Portugal.

No conjunto das operações em Portugal (Essência Company) e no Brasil (a empresa Gobbo e a editora Trincadeira), o grupo que nasceu com a Essência do Vinho — Porto há 20 anos teve em 2023 um ano em que começou a recuperar da quebra sentida no negócio durante a pandemia, partilhou Nuno Pires, com uma "facturação de 4,5 milhões" e "uma previsão de crescimento para 2024 de 20%, com o investimento em novos projectos, na área do lazer, turismo", a anunciar em breve.