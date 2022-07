O novo Bomfim de Pedro Lemos: a “casa de família” que quer ser “um dos melhores restaurantes” do Douro

O chef , detentor de uma estrela Michelin na sua casa do Porto, dobra a aposta no Pinhão comandando um novo restaurante na Quinta do Bomfim, da Symington. Alta cozinha, tradição e a arte calorosa da confecção em fogão e forno a lenha: é o Bomfim 1896 with Pedro Lemos.

No piso superior de um antigo armazém de vinhos, logo à entrada da Quinta do Bomfim, no Pinhão, assenta, desde 10 de Junho, o restaurante com pratos clássicos e toque contemporâneo, que o chef Pedro Lemos, que mantém uma estrela Michelin no seu restaurante homónimo no Porto, e a família Symington quiseram trazer ao Douro. Após o sucesso do restaurante pop up, a Casa dos Ecos, aberto durante a pandemia, surge o Bomfim 1896 com um modelo diferente. O foco continua a ser o “tradicional, mas melhor”. Se pelos Ecos se pretender vivenciar a “casa do caseiro”, o novo restaurante é a “casa de família”.