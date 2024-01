Somos privilegiados: já estivemos mais do que uma vez no Six Senses Douro Valley, o hotel de Samodães, Lamego, que tem uma generosíssima frente de rio e vista para a vizinha Régua. Já cá tínhamos estado no Inverno e no Verão, mas, por um motivo ou outro, nunca tínhamos passeado pelos jardins que circundam a histórica Quinta de Vale Abraão, imortalizada no romance de Agustina Bessa-Luís e depois no filme de Manoel de Oliveira.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt