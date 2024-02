Mulheres retiram mais benefícios do exercício físico regular do que homens, indica estudo

Mesmo quando executam a mesma quantidade de actividade física, o risco de morte prematura é menor para as mulheres do que para os homens.

As mulheres que praticam exercício físico regularmente têm um risco significativamente menor de morte prematura ou de um evento cardiovascular fatal do que os homens que o fazem. Aliás, de acordo com um estudo apoiado pelos Institutos Nacionais de Saúde norte-americanos, isso acontece mesmo quando as mulheres se esforçam menos.

As conclusões, publicadas na Journal of the American College of Cardiology (Revista do Colégio Americano de Cardiologia), baseiam-se numa análise prospectiva de dados de mais de 400 mil adultos norte-americanos com idades compreendidas entre os 27 e os 61 anos, recolhidos ao longo de duas décadas, e mostram que as mulheres que praticam exercício têm menos 24% de probabilidades de sofrer uma morte por qualquer causa do que aquelas que são sedentárias. Entre os homens, o exercício físico traduz-se numa redução do mesmo risco de 15%.

As mulheres também registaram uma redução de 36% no risco de sofrerem um ataque cardíaco fatal, um AVC ou outro evento cardiovascular, enquanto os homens registaram uma redução de 14%.

Menos esforço, maiores ganhos

Os cientistas descobriram que os tempos necessários para ser observada uma redução de risco de morte, depende do tipo de exercício físico. Por exemplo, no caso da actividade física aeróbica moderada, como uma caminhada rápida, atinge-se um patamar significativo, tanto para os homens como para as mulheres, aos 300 minutos semanais.

Com este nível de actividade, as mulheres e os homens reduziram o seu risco de morte prematura em 24% e 18%, respectivamente. Foram observadas tendências semelhantes com 110 minutos de exercício aeróbico vigoroso semanal, que se correlacionaram com uma redução de 24% do risco de morte para as mulheres e de 19% para os homens.

Este benefício também se aplica aos exercícios semanais de treino de força, que pode incluir exercícios com pesos. As mulheres e os homens que participaram em exercícios de força registaram uma redução de 19% e 11% do risco de morte, respectivamente, em comparação com os que não participaram nesses exercícios. As mulheres que praticaram o treino de força registaram uma redução ainda maior do risco de morte relacionada com doenças cardiovasculares — uma redução de 30% do risco, em comparação com 11% para os homens.

Mas o que mais se destaca é o facto de as mulheres conseguirem benefícios equivalentes aos dos homens com períodos de exercício mais curtos. Ou seja, no caso do exercício aeróbico moderado, atingiram a marca de 18% de redução do risco em metade do tempo necessário para os homens: 140 minutos em comparação com 300 minutos para os homens. Com o exercício aeróbico vigoroso, como uma aula de spinning ou saltar à corda, as mulheres atingiram a marca de 19% de redução do risco com apenas 57 minutos por semana, em comparação com 110 minutos necessários para os homens.

“Esperamos que este estudo ajude toda a gente, especialmente as mulheres, a compreender que estão preparadas para obter enormes benefícios com o exercício físico”, declara Susan Cheng, cardiologista e presidente da Cátedra Erika J. Glazer em Saúde Cardiovascular Feminina e Ciência da População no Smidt Heart Institute do Cedars-Sinai, em Los Angeles. É que, explica a especialista, “mesmo uma quantidade limitada de exercício regular pode proporcionar um grande benefício, e verifica-se que isto é especialmente verdadeiro para as mulheres”.

Foto As mulheres que praticaram o treino de força registaram uma redução de 30% do risco, em comparação com 11% para os homens DR/Outlook Photography and Studio via Unsplash

Os autores afirmam que vários factores, incluindo variações na anatomia e fisiologia, podem explicar as diferenças nos resultados entre os sexos. Por exemplo, os homens têm frequentemente uma maior capacidade pulmonar, corações maiores, menos massa gorda e uma maior proporção de fibras musculares de contracção rápida em comparação com as mulheres. Consequentemente, as mulheres podem utilizar exigências respiratórias, metabólicas e de força acrescidas para realizar o mesmo movimento e, por sua vez, obter maiores benefícios para a saúde.

Abordagens variam de pessoa para pessoa

“Este estudo sublinha que não existe uma abordagem única para o exercício”, aponta Eric J. Shiroma, director de programa no ramo de Aplicações Clínicas e Prevenção do Instituto Nacional do Coração, Pulmão e Sangue Institute (NHLBI, na sigla original). “As necessidades e objectivos de uma pessoa em termos de actividade física podem mudar em função da sua idade, estado de saúde e horário — mas o valor de qualquer tipo de exercício é irrefutável.”

Tendo em conta que “quatro a cinco milhões de mortes por ano poderiam ser evitadas se a população global fosse mais fisicamente activa”, a Organização Mundial da Saúde apresentou um plano em que recomenda para as crianças e adolescentes, entre os 5 e os 17 anos, pelo menos 60 minutos de actividade física, três dias por semana.

Nos adultos, entre os 18 e os 64 anos, a recomendação é de 150 a 300 minutos de actividade moderada ou de 75 a 150 minutos de actividades vigorosas ou, ainda, uma combinação das duas, ao longo da semana.

Para a população com mais de 65 anos, a OMS destaca que estas pessoas “devem ter como objectivo praticar actividade física de acordo com suas capacidades”, enquanto a grávidas e mulheres em período pós-parto é-lhes recomendado que pratiquem 150 minutos de actividade moderada.