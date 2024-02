Astrónomos descobrem o quasar mais brilhante

Foi descoberto o quasar mais brilhante, que dista da Terra mais de 12 mil milhões de anos-luz, anunciou o Observatório Europeu do Sul (ESO, na sigla em inglês), que opera o telescópio que permitiu a descoberta.

Os quasares são núcleos brilhantes de galáxias distantes, formados por buracos negros (corpos densos e escuros inferidos pela atracção gravitacional que exercem sobre a matéria) com massas colossais.

O buraco negro do quasar J0529-4351 está a crescer em massa o equivalente a um Sol por dia, “o que faz dele o buraco negro com o crescimento mais rápido descoberto até à data”, adianta em comunicado o ESO, que opera o telescópio VLT, no Chile, na origem da descoberta, divulgada na revista Nature Astronomy.

Foto Esta imagem mostra a região no céu onde se localiza o quasar J0529-4351, o objecto mais luminoso observado até agora ESO/Digitized Sky Survey 2/Dark Energy Survey

“Os buracos negros que alimentam os quasares retiram matéria do meio que os rodeia por um processo tão energético que faz com que o objecto emita enormes quantidades de luz”, explica-se no comunicado o ESO, organização astronómica da qual Portugal faz parte. “É por isso que os quasares são dos objectos mais brilhantes do céu, sendo que mesmo os mais distantes são visíveis a partir da Terra.”

No caso do quasar J0529-4351, a sua luz demorou mais de 12 mil milhões de anos a chegar até à Terra. O ESO acrescenta que a matéria que está a ser puxada em direcção ao buraco negro, sob a forma de um disco, emite tanta energia que faz com que o quasar J0529-4351 seja mais de 500 mil milhões de vezes mais luminoso do que o Sol. O que o torna não só o quasar mais brilhante, como também “o objecto mais luminoso alguma vez observado”, destaca o comunicado.