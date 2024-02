O feminismo e a Eurovisão encontram-se num bar

Sempre ouvi falar do Festival da Canção como se de um acontecimento mítico se tratasse. Os meus pais, nascidos em 1947 e 1949, viveram os anos de ouro do festival e, talvez por isso, nunca desistiram dele. Nem quando o evento parecia quase passar ao lado do país deixámos de nos sentar em frente à televisão para ver quem representaria Portugal na Eurovisão a cada ano. Felizmente, a RTP revitalizou o Festival da Canção e, com a vitória de Salvador Sobral, foi como se o país tivesse acordado de um longo sono. Ainda assim, acreditem, nem no pico máximo de euforia pós-vitória, chegámos ao nível de conversas sobre Eurovisão dos espanhóis que, este ano, se encontram no centro de todas as polémicas.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt