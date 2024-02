Para que outras doenças estão a ser testados os fármacos da diabetes e obesidade?

Medicamentos das farmacêuticas Eli Lilly e Novo Nordisk estão a ser testados para tratar várias doenças, desde a dependência do álcool à apneia do sono.

O Mounjaro, medicamento de grande sucesso da empresa farmacêutica norte-americana Eli Lilly para a diabetes, e o Zepbound, fármaco com a mesma substância activa (tirzepatida) para a perda de peso, bem como os medicamentos rivais da farmacêutica dinamarquesa Novo Nordisk, Ozempic e Wegovy (cuja substância activa é o semaglutido), estão a ser estudados para verificar se podem melhorar a saúde de outras formas.

Recentemente, a Eli Lilly afirmou que o Zepbound tinha demonstrado, num ensaio de fase intermédia, ajudar a reduzir os sintomas de uma doença do fígado gordo. O ensaio demonstrou que 73,9% dos doentes não apresentavam sintomas da doença nem agravamento das cicatrizes no fígado ao fim de 52 semanas de tratamento, em comparação com 13% dos doentes que receberam o placebo.

Seguem-se outras doenças contra as quais os tratamentos para a diabetes e obesidade estão a ser testados:

Dependência do álcool

Um estudo realizado pelo Centro Psiquiátrico Rigshospitalet da Universidade de Copenhaga (Dinamarca) está a investigar se o semaglutido, vendido como Wegovy (para a perda de peso) e Ozempic (para a diabetes) da Novo Nordisk podem ajudar a reduzir o consumo de álcool em 108 doentes diagnosticados com distúrbios relacionados com o consumo de álcool e obesidade.

Doença de Alzheimer

A Novo Nordisk iniciou um ensaio clínico para testar o semaglutido em pacientes com doença de Alzheimer precoce. O estudo, que incluirá 1840 pacientes, poderá chegar às primeiras conclusões já em 2025.

Doenças cardiovasculares

A Eli Lilly está a testar a tirzepatida, vendida como Mounjaro (para a diabetes) e Zepbound (para a obesidade), em doentes com insuficiência cardíaca e obesidade. A farmacêutica norte-americana planeia inscrever cerca de 700 pessoas no estudo, que deverá estar concluído em Julho de 2024.

Investigadores da Universidade Chinesa de Hong Kong estão a testar o semaglutido da Novo Nordisk juntamente com a remoção mecânica de coágulos em doentes que tiveram acidentes vasculares cerebrais (AVC) causados pelo bloqueio de grandes vasos sanguíneos no cérebro. O estudo de fase intermédia tem como objectivo recrutar cerca de 140 doentes.

Doença renal crónica

A tirzepatida da Eli Lilly está a ser avaliada num estudo de fase intermédia da doença renal crónica em doentes com obesidade. A farmacêutica norte-americana planeia inscrever um máximo de 140 participantes.

Doença hepática

A Novo Nordisk está a testar o semaglutido num ensaio clínico de fase final em doentes com um tipo comum de doença do fígado gordo denominado esteato-hepatite não alcoólica (NASH). Prevê-se que o estudo envolva cerca de 1200 doentes e que termine em 2028.

A tirzepatida da Eli Lilly está também a ser avaliada num estudo de fase intermédia em cerca de 200 doentes com NASH.

Doenças neurológicas

Investigadores do Centro Dinamarquês de Cefaleias estão a testar o semaglutido juntamente com uma dieta muito baixa em calorias como tratamento para a hipertensão intracraniana idiopática, uma doença associada à obesidade em que a pressão sanguínea no interior da cabeça aumenta. O estudo tem como objectivo recrutar cerca de 50 doentes e terminar já em 2025.

Apneia do sono

A tirzepatida da Eli Lilly está em fase final de testes em doentes com apneia obstrutiva do sono e obesidade, incluindo pessoas que utilizam dispositivos respiratórios que ajudam a manter as vias respiratórias abertas enquanto dormem, bem como pessoas que não utilizam esses dispositivos. Prevê-se que o estudo inclua cerca de 469 participantes.