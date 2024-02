Sonae terá conseguido quase 43% na OPA sobre a Musti e admite alargar prazo

O consórcio liderado pela Sonae conseguiu perto de 43% das acções e direitos de voto da Musti, com a oferta pública de aquisição (OPA) voluntária, terminada esta quinta-feira, segundo o resultado preliminar comunicado ao mercado. Com este resultado, o consórcio pretende avançar com a operação, eliminando o objectivo de terminar a OPA com mais de 90% das acções e direitos de voto da empresa, e prolongando a oferta por mais 15 dias.

Em face do resultado alcançado, "a oferente decidiu abdicar da condição de conclusão mínima de atingir mais de 90% das acções e direitos de voto na empresa, concluir a oferta de acordo com os seus termos e condições e iniciar um período de oferta subsequente, desde que o resultado final da oferta, que será anunciado no dia 20 de Fevereiro de 2024, confirme que as acções das aceitações durante o período da oferta, juntamente com as acções adquiridas ou detidas pela oferente (incluindo as acções a serem aportadas à oferente pelos membros do consórcio), representam mais de 40% das acções e dos direitos de voto da empresa, calculados numa base totalmente diluída", lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de valores Mobiliários (CMVM).

Com base no resultado preliminar da oferta conhecido esta sexta-feira, o total de aceitações da oferta e das acções adquiridas ou detidas pela oferente representam cerca de 42,96% das acções e dos direitos de voto na empresa”, refere o comunicado.

Com o período suplementar da oferta, a decorrer entre 21 de Fevereiro e 6 de Março, o consórcio pretende permitir que os accionistas da retalhista nórdica de produtos para animais que não aceitaram a oferta durante o tempo inicial ainda o possam vir a fazer.

A oferta de aquisição é lançada pela Sonae, proprietária do PÚBLICO, juntamente com três quadros da empresa.

De acordo com a informação divulgada no final de Novembro, a oferta avalia a Musti, que tem uma rede de 340 lojas, em 868 milhões de euros, em termos de capital próprio.

O preço da oferta, de 26 euros por acção, representa um prémio de “aproximadamente 27,1% em comparação com 20,46 euros” de fecho da acção da Musti, cotada na Nasdaq Helsínquia, em 28 de Novembro de 2023, o último dia de negociação imediatamente anterior ao anúncio da oferta.

Representa ainda um prémio de 40,4% face a 18,51 euros, ou seja, “o preço médio de negociação da acção da Musti na Nasdaq Helsínquia ponderado pelo volume no período de seis meses até ao último dia de negociação imediatamente anterior ao anúncio da oferta”.

Na sessão de hoje da bolsa, as acções da Sonae avançaram 0,86% para 0,88 euros. Com Lusa