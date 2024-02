José Neves sai da liderança da Farfetch

Fundador do primeiro “unicórnio” português sai do cargo de CEO pouco depois de a empresa ter sido resgatada pelo grupo sul-coreano Coupang.

O empresário português José Neves, fundador da Farfetch, demitiu-se do cargo de presidente executivo da empresa, que se dedica à venda online de produtos de moda de luxo, sediada no Reino Unido, noticiou o site The Business of Fashion, com base numa informação interna da empresa. A mesma informação foi noticiada pelo site Women’s Wear Daily (WWD).

Conhecida como o primeiro “unicórnio” português (empresas emergentes com valor acima de mil milhões), a Farfetch foi comprada no final de 2023 pelo grupo sul-coreano Coupang, através de um resgate de 500 milhões de dólares (cerca de 465 milhões de euros ao câmbio actual), quando se encontrava insolvente e em risco de encerrar.

De acordo com o The Business of Fashion, a empresa ficará, para já, sob a liderança do director-executivo da Coupang, Bom Kim, e de uma equipa de executivos da Farfetch.

Além da saída da Neves do cargo de CEO, haverá mais saídas de responsáveis da empresa, entre os quais directores que lideram as áreas financeira, de produtos, de plataformas e de operações.

Por enquanto, o site da empresa não contém informação sobre a mudança. O PÚBLICO tentou contactar a equipa de assessoria de imprensa da Farfetch, mas sem sucesso até ao momento de publicação desta notícia.

Além de fornecer produtos de luxo pessoais na plataforma online e numa rede de lojas de venda a retalho, a Farfetch presta serviços de comércio online a boutiques de luxo, ligando as marcas aos clientes no processo logístico da compra, entrega e possível devolução dos bens.

Quando em Dezembro foi anunciado o acordo de compra pela Coupang, a administração liderada por José Neves assumia que sem a liquidez que o comprador garantia, “a Farfetch e as suas subsidiárias seriam incapazes de sobreviver como empresas”.

“O conselho de administração está desiludido com o facto de o processo [de evitar a queda a Farfetch] não ter resultado numa solução que assegure que a empresa cotada, a Farfetch Limited, se mantenha tal como está. No entanto, é com satisfação que o conselho vê que a Farfetch PCL [holding sediada no Reino Unido] conseguiu assegurar uma solução que garante a continuidade das operações nos seus negócios e que continuará a servir a rede, e as marcas, de boutiques e de consumidores que dependem do marketplace da Farfetch todos os dias”, escrevia a administração na altura.

A degradação da situação financeira da empresa levou a uma queda bolsista da empresa. O processo de resgate implicou que os investidores – onde se incluem trabalhadores com acções do grupo – perdessem os valores investidos.

Já depois de conhecido o acordo de compra pelo grupo sul-coreano, José Neves pediu desculpa aos trabalhadores pelo desfecho, confirmando que os trabalhadores iriam assumir perdas. “Lamento ter de vos informar que o resultado do caminho que vamos seguir, infelizmente, significa que os accionistas – incluindo os trabalhadores que detêm capital – não obterão qualquer valor dos seus títulos, tenham já sido adquiridos e convertidos ou não”, escreveu, numa mensagem escrita, no final de Dezembro.