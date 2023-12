Coupang aceita comprar Farfetch e mete já 500 milhões num crédito de curto prazo

Grupo de comércio electrónico da Coreia do Sul emprestará apoio com juro de 12,5% ao ano. Banco JP Morgan há-de ajudar na venda de activos. Empresa será retirada da bolsa de Nova Iorque.

O grupo Coupang, oriundo da Coreia do Sul mas com importantes operações nos EUA, chegou a acordo para comprar a Farfetch, a empresa de retalho online de moda de luxo fundada pelo empresário português José Neves e sediada no Reino Unido.

O acordo foi confirmado através de um comunicado em que se diz que o acordo envolve a aquisição do actual negócio da Farfetch e todos os seus activos na posse da Farfetch Holdings plc. A empresa está cotada na bolsa de Nova Iorque, mas deixará de o estar, quando o processo estiver finalizado. Não se sabe se José Neves continuará ligado ao negócio que fundou em 2008 e não se sabe ainda que perdas incorrerão os investidores que detêm acções e os funcionários, cujos prémios de desempenho foram pagos ao longo dos anos com acções ordinárias.

O banco JP Morgan tratará do processo de marketing de todos os activos da Farfetch, com vista a uma eventual alienação. "A Farfetch irá dedicar-se de novo a fornecer a melhor experiência para as marcas mais relevantes e exclusivas do mundo, ao mesmo tempo em que apostará num crescimento contínuo e sustentado enquanto empresa não cotada", lê-se no comunicado do grupo Coupang.

O que parece significar que o futuro dono quer de regresso à empresa o foco inicial como mercado digital (marketplace) que liga boutiques de luxo a consumidores de todo o mundo, garantindo um processo logístico (compra, entrega e eventual devolução) que fidelize clientes.

No imediato, é preciso garantir liquidez e para isso foi acertado um empréstimo de até 500 milhões de dólares (458 milhões de euros ao câmbio deste dia). "Sem esta liquidez, a Fafetch e as suas subsidiárias seriam incapazes de sobreviver como empresas", garante o conselho de administração da Farfetch, por sua vez, num comunicado entretanto publicado no site desta empresa.

"O conselho de administração está desiludido que o processo [de salvar a Farfetch] nã tenha resultado numa solução que assegure que a empresa cotada, a Farfetch Limited, se mantenha tal como está. No entanto, é com satisfação que o conselho vê que a Farfetch pcl [a holding que controlava todos os negócios] conseguiu assegurar uma solução que garante a continuidade das operações nos seus negócios e que continuará a servir a rede e marcas, de boutiques e de consumidores que dependem do marketplace da Farfetch todos os dias", acrescenta.

A bolsa de Nova Iorque decidiu suspender as acções da Farfetch às 9h17 locais desta segunda-feira (mais cinco horas em Portugal continuental), até que fosse prestada mais informação relevante ao mercado. No fim-de-semana, o site Miss Tweed tinha noticiado que haveria novidades durante esses dias ou o mais tardar na segunda-feira. Isto depois de a Sky News ter noticiado que haveria negociações entre a Farfetch e o grupo Apollo.

A solução veio afinal de outro lado e, além dos sul-coreanos, que lideram a aquisição através da Athena Topco, um veículo registado no estado de Delaware (um paraíso fiscal), inclui a participação da Greekoaks, gestora de investimentos na área digital, com quartel-general em São Francisco (EUA). Tem investimentos no Discord, que será um dos nomes mais conhecidos em Portugal de todo o seu portefólio, e no próprio grupo Coupang.

Quando as acções da Farfetch foram suspensas, estavam a perder mais de 30%. O negócio, que demorará algum tempo a fechar, pode significar perdas vultuosas para quem tenha investido muito na Farfetch. A sua retirada da bolsa significa que o capital disperso será readquirido. Quando isto acontece numa empresa que se encontra de boa saúde, o preço oferecido costuma incorporar um prémio de venda sobre a cotação no momento da oferta.

Mas a Farfetch não está nessa situação. As acções estavam a valor 40 cêntimos de dólar quando foram suspensas temporariamente. Muito longe dos mais de dois dólares a que estavam a 28 de Novembro, dia em que a empresa cancelou a apresentação de contas do terceiro trimestre, deixando subentendido que a empresa estaria em sarilhos.

Enquanto o processo de aquisição decorrer, os sul-coreanos irão injectando dinheiro na Farfetch conforme as necessidades. A não ser que a venda se consuma e nesse momento os 500 milhões de dólares terão de ser disponibilizados na íntegra, segundo diz a futura ex-empresa de José Neves, no seu comunicado desta segunda-feira.