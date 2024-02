Os luxos dos brunchs: quatro propostas familiares em Lisboa

A moda do brunch está de volta? Os hotéis de luxo apostam em menus para todos os gostos, se bem que não para todas as carteiras. Eis quatro propostas para prolongar o São Valentim — em família.

Desde que o filho mais velho nasceu que Joana e Pedro nunca mais passaram um dia sozinhos. "Nunca. Levamos sempre as crianças connosco", diz a publicitária de 38 anos e com três filhos, dos 10 aos 3 anos. Os avós, de um lado e do outro, estão longe ou já não têm saúde para estar com os netos e, por isso, o casal procura sempre programas para fazer com os mais pequenos. "No próximo fim-de-semana, vamos ao brunch", conta ao PÚBLICO. Também Patrícia, 40 anos, é apologista dos brunchs, que faz com a regularidade de uma vez por mês com o companheiro, o filho de ambos, 4 anos, e a enteada, 10. "Já percorremos todos os que existem em Lisboa e arredores e, em alguns, já estamos a bisar", diz.