Chuva e trovoada voltam a partir de quinta-feira. Depois vêm dias nublados

Mesmo com temperaturas mais elevadas durante esta quarta-feira, espera-se um agravamento do estado do tempo para quinta-feira. A partir de sexta-feira, o tempo deverá estabilizar-se.

Depois da chuva e mau tempo que se sentiu com a depressão Karlota e durante o período de Carnaval, o sol e o calor estão de volta nesta quarta-feira, 14 de Fevereiro, em algumas regiões do país. No entanto, é sol de pouca dura: a chuva regressa a partir de quinta-feira.

De acordo com o meteorologista Pedro Sousa, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o dia de quinta-feira terá precipitação forte, probabilidade de trovoada e intensificação do vento. “Podemos esperar a ocorrência de precipitação a partir da tarde de hoje [quarta-feira]. Amanhã [quinta-feira] será o dia com mais precipitação, que poderá ser, por vezes, forte e acompanhada de trovoada, também com algum vento, em especial nas terras altas e na faixa costeira”, explica o meteorologista. Depois, a partir da tarde de quinta-feira, “haverá um desagravamento”.

A situação não é para alarmes, uma vez que é “uma situação normal de Inverno”, que acontece com a passagem de um sistema frontal, vindo do Atlântico. Os guarda-chuvas devem continuar à mão, contudo, as condições meteorológicas estabilizam já na sexta-feira, com um “anticiclone a estender-se próximo do continente, nos próximos dias”. No domingo, poderá haver alguma chuva fraca no extremo norte, sem probabilidade de se verificarem fenómenos mais intensos.

A precipitação na generalidade do território continua, com especial ocorrência no litoral norte e centro. Não serão dias de “sol esplendoroso”, mas com temperaturas amenas, “elevadas para esta altura do ano”. Para esta quarta-feira, o site do IPMA apresenta valores de temperaturas máximas que ultrapassam os 20 graus Celsius em grande parte do território continental: em Lisboa, rondam os 22 graus Celsius e, no Porto, os 24 graus Celsius.

“Não serão dias totalmente limpos, uma vez que haverá sempre alguma nebulosidade e até alguns períodos com nebulosidade alta. Mas de qualquer maneira, a partir de amanhã [quinta-feira] à tarde, já poderá haver algumas abertas, embora o dia seja, no geral, nublado. E, nos dias seguintes, a nebulosidade vai diminuir”, explicou o meteorologista ao PÚBLICO.

Para esta quarta-feira, o IPMA confirma também a passagem de uma nuvem de poeiras do Sara. O fenómeno não é alarmante e não será visível, uma vez que a aproximação de precipitação e a existência de nuvens no céu disfarçam a coloração destas poeiras. “Existe um transporte durante a tarde de hoje [quarta-feira] e até à manhã de amanhã [quinta-feira], que depois será arrastado e virado com a passagem dessa linha de precipitação. Portanto, é uma situação curta, à partida sem grande impacto”, confirma Pedro Sousa. Todavia, poderá acontecer uma deposição dos resíduos nas superfícies, com a ocorrência de chuva.

O estado do tempo e clima são conceitos diferentes. Esta previsão do tempo corresponde ao estado instantâneo da atmosfera em Portugal, definido através de variáveis meteorológicas como a temperatura, precipitação, humidade, ou velocidade do vento. Já o clima consiste nos padrões registados ao longo de vários anos. Veja aqui mais sobre como os eventos meteorológicos no dia-a-dia podem (ou não) reflectir as alterações climáticas e como estas mudanças estão a intensificar os fenómenos meteorológicos extremos.

Texto editado por Claudia Carvalho Silva