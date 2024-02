Carnaval e fim-de-semana com chuva e vento por todo o país

Norte e Centro são as regiões mais afectadas pela chuva até terça-feira. No Sul estão previstas melhorias a partir de segunda-feira. Em comparação, a situação na Madeira é a “mais animadora”.

Chuva e vento é o que se espera para este fim-de-semana e Carnaval. Entre os dias 9 e 13 de Fevereiro, as condições meteorológicas em Portugal continental serão marcadas pela ocorrência de precipitação por vezes forte, generalizada em todo o território, acompanhada com vento e agitação marítima, avança o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

“O sistema que está a passar agora tem ainda alguma ligação com a depressão Karlotta”, explica ao PÚBLICO o meteorologista Pedro Serra, do IPMA. “Mas, nos próximos dias, a continuação da precipitação e da instabilidade já não se deve a essa depressão, mas a outros sistemas que vêm do Atlântico na nossa direcção.”

Alguns distritos do continente português estiveram sob aviso amarelo (precipitação, vento, agitação marítima e, em alguns distritos, neve) nesta sexta-feira, 9 de Fevereiro. Acrescentam-se ainda avisos laranja de agitação costeira em Lisboa, Setúbal, Beja e Faro. Em causa está a “passagem sucessiva de ondulações frontais associadas a depressões que se deslocam no Atlântico em direcção à Europa”, aponta o comunicado do instituto.

O Norte e Centro do país são as regiões nas quais a precipitação é prevista com maior intensidade, prolongada até dia 13 de Fevereiro, terça-feira de Carnaval. Já a previsão de chuva no Baixo Alentejo e no Algarve para a próxima terça-feira será “pouco provável”, graças ao “estabelecimento de um anticiclone entre o arquipélago das Canárias e o golfo de Cádis”, antevê o IPMA.

O vento será mais intenso entre os dias 9 e 10, atingindo com maior intensidade o litoral e as terras altas, ao soprar do quadrante sul e ocasionalmente do quadrante oeste. A deslocação de uma massa de ar mais frio entre o fim desta sexta-feira (9) e o final da manhã de domingo (11) irá desencadear aguaceiros de neve nas regiões Norte e Centro, com início nos pontos mais altos da serra da Estrela, descendo gradualmente para altitudes mais baixas, entre 800 e mil metros acima do nível do mar.

O aumento da agitação marítima está previsto para o mesmo período. Na costa ocidental portuguesa, as ondas poderão atingir comprimentos entre os cinco e 5,5 metros de altura, alerta o instituto.

Sábado mais frio

As temperaturas no continente deverão aproximar-se ou até mesmo exceder ligeiramente os valores médios para o mês de Fevereiro: “A temperatura máxima irá variar entre 12 e 18 graus Celsius, sendo entre oito e 12 graus no interior Norte e Centro, e a temperatura mínima irá variar entre zero e oito graus no interior Norte e Centro e entre 11 e 15 graus no restante território”, indica o instituto meteorológico.

Segundo o IPMA, sábado (10) será o dia mais frio entre esta sexta-feira (9) e terça-feira de Carnaval (13). No interior Norte e Centro os valores máximos de temperatura irão variar entre os quatro e dez graus Celsius, com temperaturas mínimas entre os cinco graus negativos e os seis graus Celsius. Nos pontos mais altos da serra da Estrela os termómetros deverão registar os zero graus. No resto do território estão previstas temperaturas máximas entre os dez e dezassete graus e mínimas entre os cinco e dez graus Celsius.

No arquipélago dos Açores prevêem-se períodos de chuva com início no grupo ocidental, progredindo para os grupos central e oriental, seguidos por aguaceiros em todo o arquipélago nos dias 11 e 12 de Fevereiro. As temperaturas previstas irão variar entre os 13 graus Celsius de temperatura mínima e 19 graus de temperatura máxima, contando-se ainda com ventos frescos a muito frescos de quadrantes variados, com rajadas até 75 km/h em todos os grupos. Nos grupos ocidental e central as ondas poderão atingir entre cinco e seis metros de comprimento a partir do dia 11, esperando-se por fim ondas de três a cinco metros no grupo oriental.

Já no arquipélago da Madeira, destacam-se com maior probabilidade os períodos de precipitação para esta sexta-feira (9) e para o próximo domingo (11). O vento, por vezes forte e com rajadas, soprará de “oeste ou noroeste, tornando-se do quadrante sul a partir de domingo”. Com temperaturas mínimas entre os 12 e 18 graus e máximas a variar entre os 18 e 24 graus, não estão previstas variações significativas na temperatura do arquipélago. “A agitação marítima do quadrante oeste mantém-se perto de quatro metros no dia 9, prevendo-se uma diminuição nos dias seguintes”, conclui em comunicado o instituto português.

“Infelizmente, a previsão não é muito animadora para o Norte e Centro do país”, considera o meteorologista. “Prevê-se que a chuva persista até terça-feira no Norte, mas o domingo não deverá ser simpático também no Sul, devido à chuva, com uma melhoria prevista a partir do final da tarde de segunda-feira.”

“Poderá haver algum descanso no Sul no dia de Carnaval, em cidades como Loulé”, exemplifica. O mesmo pode acontecer também na cidade do Funchal: “A situação na Madeira está bastante tranquila. Não é garantido que não haja precipitação, mas parece-me um pouco mais animador, em comparação com o continente”, acredita Pedro Serra.

O estado do tempo e clima são conceitos diferentes. O tempo previsto para este fim-de-semana corresponde ao estado instantâneo da atmosfera em Portugal, definido através de variáveis meteorológicas como a temperatura, precipitação, humidade, ou velocidade do vento. Já o clima consiste nos padrões registados ao longo de vários anos. Veja aqui mais sobre como os eventos meteorológicos no dia-a-dia podem (ou não) reflectir as alterações climáticas e como estas mudanças estão a intensificar os fenómenos meteorológicos extremos.

