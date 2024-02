Portugal continental com 11 distritos sob aviso amarelo devido à chuva esta sexta-feira

Onze distritos de Portugal continental vão estar, esta sexta-feira, sob aviso amarelo devido à previsão de chuva “por vezes forte”, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Face às previsões, a Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC) recomenda a adopção de comportamentos adequados e das principais medidas preventivas, “em particular nas zonas historicamente mais vulneráveis”.

Porto, Aveiro, Braga e Viana do Castelo são os que estarão sob aviso amarelo por um período mais longo, entre as 6h e as 18h desta sexta-feira. Já o alerta para Viseu, Vila Real, Leiria e Coimbra é válido entre as 06h e 15h, enquanto para Bragança, Guarda e Castelo Branco decorre entre as 9h e as 15h.