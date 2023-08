Nuvem de poeiras do Norte de África afecta a qualidade do ar em Portugal

Algarve, Alentejo, Lisboa e Vale do Tejo são as zonas onde se sente mais o fenómeno, cujos efeitos se devem sentir pelo menos durante dois dias.

Uma nova nuvem de poeiras transportada por uma massa de ar com origem no Norte de África está a atravessar Portugal Continental nesta terça-feira, 8 de Agosto de 2023, e o fenómeno poderá manter-se durante os próximos dias, diz um alerta da Agência Portuguesa do Ambiente (APA).

O Algarve, Alentejo, Lisboa e Vale do Tejo são as zonas que estão a ser mais afectadas pela concentração de partículas PM10 (diâmetro aerodinâmico inferior a dez nanogramas), mas também o litoral e o interior do centro e norte serão afectados.

Este fenómeno natural afecta a qualidade do ar e ambiente. As partículas em suspensão podem ligar-se a outros poluentes atmosféricos, como hidrocarbonetos e metais pesados, e servir-lhes de transporte até ao sistema respiratório dos seres humanos e animais, onde podem ser absorvidos pelo processo respiratório e atingir a circulação sanguínea, explica a APA no seu site.

De acordo com a Direcção-Geral de Saúde, estas partículas inaláveis PM10 têm efeitos na saúde sobretudo da população mais sensível, crianças e idosos, que devem ter cuidados redobrados durante estas situações.

Estas nuvens de poeiras costumam surgir com tempo quente e seco. Podem transportar a grandes distâncias, através da circulação atmosférica, partículas em suspensão provenientes de tempestades de areia nos desertos do Norte de África. Afectam a qualidade do ar e o ambiente. Um céu amarelado ou esbranquiçado é característico destes episódios, quando ocorrem “chuvas de lamas”, que deixam as superfícies ao ar cobertas de poeiras, explica a APA.

Estas partículas em suspensão seguiram na direcção de Portugal, porque o território do continente está sob a influência de um anticiclone localizado no Golfo da Biscaia e de uma depressão centrada a oeste da Península Ibérica, em deslocamento para noroeste, que resulta numa circulação proveniente de sul, nos níveis baixos da atmosfera, explica ainda o comunicado da APA. Isto favorece o transporte da massa de ar formada sobre os desertos do Norte de África.

Os mapas de previsão de poeiras provenientes de regiões áridas para as próximas horas e dias do Centro Regional de Poeiras de Barcelona da Organização Meteorológica Mundial e da Universidade de Atenas, chamado SKIRON Dust, indicam que a nuvem de partículas em suspensão pode deve sentir-se pelo menos até ao fim do dia de quarta-feira.