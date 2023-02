Temperaturas chegam aos 24ºC no fim-de-semana, mas Carnaval pode ter poeiras e chuva

Depois do frio, as temperaturas vão ultrapassar os 20 graus Celsius em várias zonas do país. No Carnaval, espera-se chuva e o efeito da passagem de uma “nuvem de poeira com origem no deserto do Sara”.

Vêm aí dias de sol e calor, com temperaturas máximas incomuns para esta altura do ano: as previsões apontam para uma máxima de 24 graus Celsius em Aveiro e Braga já na sexta-feira. No fim-de-semana, poderá ainda passar por Portugal uma nuvem com "concentrações baixas a moderadas de poeira" proveniente de África, avisa o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

A nuvem de poeira vinda de África está actualmente a passar nas Ilhas Canárias (Espanha) e poderá passar em Portugal “a partir de sexta-feira” transportando “cinza com origem no deserto do Sara”, adiantou o IPMA ao PÚBLICO. Prevê-se que a passagem desta nuvem atinja principalmente o sul do país, com maior concentração no fim-de-semana (18 e 19 de Fevereiro). Não será um "evento excepcional de poeiras, como os do ano passado", adianta Jorge Ponte, acrescentando que as concentrações de poeiras no ar deverão ser "baixas a moderadas".

Foto Tempestade de poeira do deserto Sara com transporte da costa ocidental de África para o Oceano Atlântico União Europeia, imagem de satélite Copernicus Sentinel-3

Uma imagem do programa Copérnico (a missão da União Europeia para a observação da Terra), captada por um dos satélites Copernicus Sentinel-3 esta terça-feira, 14 de Fevereiro, mostra uma tempestade de poeira com transporte da costa ocidental de África para o Oceano Atlântico.

Apesar de o IPMA admitir que esta poeira deverá ter impacto em Portugal, o Copérnico menciona apenas que a qualidade do ar nas Ilhas Canárias (Espanha) foi afectada pela elevada concentração de partículas destas poeiras no ar. "Isto resultou num alerta amarelo emitido pela Agência Nacional de Meteorologia Espanhola (AEMET). A poeira também causou uma visibilidade reduzida e perturbou o tráfego aéreo", acrescentam.

Calor no Inverno

Nos próximos dias, e já a partir desta quarta-feira, as temperaturas máximas vão aumentar no litoral a rondar os 20 graus Celsius, mas com temperaturas mínimas ainda à volta dos 10 graus Celsius. ​

Na sexta-feira, os valores de temperatura máxima deverão ser superiores ao habitual para esta época do ano, confirma Jorge Ponte, adiantando, no entanto, que a subida de temperatura é habitual e está também associada aos dias mais longos. Assim, sexta-feira deverá ser um dia quente, com máximas superiores a 20ºC, à excepção do interior norte. As temperaturas mais altas serão nas regiões de Braga e Aveiro, que poderão chegar mesmo aos 24ºC.

No fim-de-semana, o Porto terá sol com uma máxima de 21ºC no sábado e de 20ºC no domingo; em Lisboa o IPMA prevê algumas nuvens e máximas de 17ºC no sabádo e de 21Cº no domingo. No Sul, mais precisamente na zona de Faro, poderá chover apenas durante a manhã de sábado, ainda que com algum calor e as máximas a rondarem os 20 graus Celsius. O IPMA adiantou que o vento não deverá ser “muito forte”, com excepção da zona da costa sul do Algarve, onde poderá ser “mais intenso”.

Os arquipélagos da Madeira e dos Açores também deverão ter um fim-de-semana com sol. Mas, antes disso, a Madeira está nesta quarta-feira sob aviso amarelo por causa do vento, agitação marítima e queda de neve acima da cota dos 1500 metros, situação que se deverá prolongar até às 6h de quinta-feira e motivou já o encerramento da estrada de acesso ao Pico do Areeiro. As condições meteorológicas adversas estão já a afectar o movimento no Aeroporto Internacional da Madeira com vários atrasos nas chegadas e partidas, de acordo com informação disponibilizada no site do aeroporto.

Aguaceiros no Carnaval

Já o dia de Carnaval poderá ter aguaceiros em várias partes do território continental, mas não será uma "situação de chuva generalizada". Onde ocorrerem, os aguaceiros podem ser "fortes e acompanhados de trovoadas".​

“Poderá haver precipitação no Carnaval”, avisa Jorge Ponte, meteorologista do IPMA, ao PÚBLICO. Alguns aguaceiros podem começar já neste sábado, dia 18, principalmente "na região sul e possivelmente em algumas zonas da região centro".

No entanto, a chuva que se anuncia para o Carnaval não deverá acontecer "em todo o lado, nem durante todo o período", havendo até locais onde "não vai chover e pode haver até sol".

Texto editado por Claudia Carvalho Silva