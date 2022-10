Poeiras do Sara poderão atingir Portugal a partir de domingo

Portugal continental e a Península Ibérica poderão estar na rota de mais poeiras do Sara, já a partir de domingo. O alerta é dado pelo Copérnico (a missão da União Europeia para a observação da Terra) na informação que acompanha a imagem do dia disponibilizada nesta sexta-feira.

“Desde o início de Outubro, várias tempestades de poeira do Sara afectaram áreas fora de África”, lê-se no site do Copérnico. “De acordo com a previsão de aerossóis do Serviço de Monitorização da Atmosfera do Copérnico, uma nova tempestade provavelmente irá afectar a Península Ibérica nos próximos dias.”

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) confirmou esta previsão ao PÚBLICO. “Confirma-se que a partir de domingo haverá um episódio de poeiras que irá afectar a Península Ibérica”, assegura Patrícia Gomes, meteorologista do IPMA. Estas poeiras, que entrarão em suspensão no Norte de África, irão apanhar uma corrente atmosférica vinda de sul que atingirá o Sul de Portugal a partir de domingo e depois o Centro e Norte. Dia 18, terça-feira, o fenómeno já estará quase desvanecido.

No entanto, ainda não é possível prever a severidade deste episódio. “As poeiras poderão ter uma concentração significativa. Mas não sei precisar a sua altitude”, refere Patrícia Gomes. Além disso, a meteorologista explicou que nestes dias haverá nebulosidade no céu e poderá chover. Estes três factores impedem a antecipação do impacto das poeiras.

Este ano, a Península Ibérica já experimentou vários episódios de poeiras vindas de África. Patrícia Gomes explica que este fenómeno é natural, acontece com frequência. “Desde que existe África e Europa, há episódios de poeiras”, assegura. Mas nota que há uma atenção redobrada depois do que aconteceu em Março deste ano, quando uma grande concentração de poeiras atingiu a Península Ibérica, dando uma cor alaranjada ao céu.

“Acho que estamos mais atentos depois do episódio de Março. Nunca tinha visto uma concentração tão grande de poeiras e estavam mesmo a baixa altitude. Foi marcante”, diz.

Entretanto, a imagem do dia do Copérnico revela mais um episódio de “exportação” das poeiras africanas. Desta vez, o país afectado foi Cabo Verde. “A 13 de Outubro, um o satélite Sentinela-3, do Copérnico, captou uma nuvem de poeiras a engolir os céus de Cabo Verde”, resume a informação disponível no site.