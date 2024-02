Tiger Woods associa-se à TaylorMade para uma nova linha de vestuário

Depois do fim da parceria com a Nike, Tiger Woods tem oficialmente uma nova linha de roupa e um novo parceiro de vestuário.

O golfista norte-americano Tiger Woods revelou a Sun Day Red e a sua nova parceria com a TaylorMade, nesta segunda-feira, antes da sua estreia na época no Genesis Invitational em Pacific Palisades, Califórnia.

“Aprendi tanto ao longo dos anos e tenho uma vida inteira de experiência a ajustar o meu vestuário e calçado para me ajudar a jogar melhor com base na forma como foi construído”, afirmou Woods num comunicado de imprensa. “Há coisas que eu poderia contar que ninguém sabia que eu estava a fazer ao longo dos anos. Estou pronto para partilhar esses segredos com o mundo.”

E continuou: “O Sun Day Red vai encarnar o amor por jogar e competir, e somos para pessoas que partilham esses valores, quer seja no campo, quer seja na vida. Estaremos ancorados em colocar o atleta em primeiro lugar nas decisões de produto que tomamos.”

A Sun Day Red, ou SDR, substitui a TW Collection da Nike como marca de vestuário oficial de Woods. O 15 vezes campeão dos principais torneios anunciou o fim da sua parceria de 27 anos com a Nike no mês passado.

O nome é uma referência à imagem de marca de Woods, que usa um pólo vermelho nas rondas finais dos torneios. O logótipo apresenta um desenho abstracto de um tigre posicionado por baixo dos botões das camisas pólo em vez do habitual local no peito.

A Sun Day Red estará disponível na América do Norte a 1 de Maio, de acordo com o seu site oficial, que promete “vestuário de desempenho inovador e moda de estilo de vida de luxo”.

“É o momento certo na minha vida”, disse Woods durante uma conferência de imprensa na segunda-feira. “É uma transição. Já não sou um miúdo.”

Na semana passada, Woods anunciou que iria jogar o Genesis, o evento do PGA Tour que organiza no Riviera Country Club em nome da sua Fundação TGR.

Woods, de 48 anos, disse que pretende jogar um torneio por mês em 2024, à medida que regressa de uma fascite plantar e da cirurgia ao tornozelo na Primavera passada. A última aparição de Woods foi no PNC Championship de Dezembro, um evento de equipa em que jogou com o seu filho, Charlie Woods.

Entretanto, Woods também tem um novo caddie. Lance Bennett, que já foi caddie de Matt Kuchar e de várias estrelas da LPGA, será o novo apoio de Woods, depois de Joe LaCava ter assinado para ser o caddie a tempo inteiro de Patrick Cantlay esta época.