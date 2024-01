Tiger Woods e Nike terminam parceria de 27 anos: “Certamente haverá um novo capítulo”

O acordo entre o golfista e marca norte-americana começou em 1996 com um primeiro contrato de cinco anos, no valor de 40 milhões de dólares.

Chegou ao fim a parceria entre a Nike e o golfista Tiger Woods. A marca de moda desportiva e o norte-americano já tinham um acordo comercial desde 1996, naquele que é considerado um dos negócios mais rentáveis da história do desporto. A notícia foi avançada por ambas as partes nas redes sociais, nesta segunda-feira. “Foi uma ronda e peras, Tiger”, escreveu a Nike, no Instagram.

Na publicação que já acumula mais de meio milhão de gostos, a marca tece elogios a Tiger Woods, com quem trabalhou durante quase três décadas. “Tiger, desafiaste a concorrência, os estereótipos, as convenções, a maneira de pensar da velha escola. Desafiaste toda a instituição do golfe. Desafiaste-nos, a nós. E, acima de tudo, a ti próprio. E estamos gratos por esse desafio.”

O golfista também já reagiu com um comunicado divulgado na mesma rede social, onde agradece à marca que acreditou nele quanto tinha apenas 20 anos e era uma jovem estrela em ascensão no golfe. “Há mais de 27 anos, tive a sorte de iniciar uma parceria com uma das marcas mais emblemáticas do mundo”, começa o texto.

“Os dias que se seguiram foram preenchidos com tantos momentos fantásticos que, se começasse a contá-los, nunca mais me calava. A paixão e a visão de Phil Knight uniram esta parceria entre a Nike e o Nike Golf e quero agradecer-lhe pessoalmente, bem como aos funcionários da Nike e aos incríveis atletas com quem tive o prazer de trabalhar ao longo do caminho”, continuou.

No final, falou do futuro, mas sem desvendar se deverá estabelecer uma nova parceria com outra marca. “As pessoas vão perguntar se há algum capítulo seguinte. Sim, certamente haverá um novo capítulo. Vemo-nos em L.A.” Woods refere-se ao torneio Genesis Invitational — de 15 a 18 de Fevereiro no Riviera Country Club — que organiza anualmente em prol da sua associação, destinada ao apoio da infância.

O contrato multimilionário com a Nike recua até 1996 quando assinou uma parceira para cinco anos no valor de 40 milhões de dólares, e estendeu-se até agora. Num comunicado enviado ao The Washington Post, a marca diz estar “grata” por ter sido parte do percurso de Tiger Woods. “Ao longo da nossa parceria, testemunhámos, junto com o resto do mundo, como Tiger não só redefiniu o golfe, mas também quebrou barreiras para todo o desporto. Vimo-lo estabelecer recordes, desafiar o pensamento convencional e inspirar gerações de pessoas em todo o mundo.”

Já há alguns meses que havia rumores de que o fim da parceria poderia estar à vista, sobretudo depois de o australiano Jason Day ter trocado a Nike pela Malbon Golf. No entanto, no torneio PNC, na Florida, Woods recusou-se a responder a questões sobre o tema, insistindo: “Ainda estou a usar o produto deles.”

Apesar de terem sido 27 anos de parceria, tal não é sinónimo de um casamento perfeito. Em 2021, quando se lesionou no pé direito, na sequência de um acidente de automóvel, trocou as sapatilhas da Nike pelas da Footjoy, apesar de a marca ter prometido estar “a trabalhar com ele para ir ao encontro de novas necessidades”. Anos antes, em 2016, a etiqueta deixou de produzir equipamento de golfe e Woods assinou outro contrato com os tacos da TaylorMade e as bolas da Bridgestone.