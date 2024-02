Estas bolachas de chocolate e manteiga de amendoim são simplesmente irresistíveis

No outro dia, quando o meu marido me disse que me ama mais do que a manteiga de amendoim, eu soube que, ao fim de 26 anos, o nosso casamento continuava sólido. O homem é claramente apaixonado por manteiga de amendoim, barrando-a nos waffles ao pequeno-almoço, rodando-a no gelado, misturando-a em batidos e comendo-a simplesmente à colherada. O ano passado, pelo seu aniversário, ficou entusiasmado com o presente que lhe ofereci: uma seleção de cervejas com sabor a manteiga de amendoim (que sabem muito melhor do que parece).

