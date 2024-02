Terça na TV: Xutos, candidatos e comédias para o Carnaval

As estreias de Malpractice e do novo especial de stand-up de Taylor Tomlinson são outros destaques do dia.

CINEMA

Uma Questão de Nervos

Hollywood, 14h35

Paul Vitti (Robert De Niro) é um poderoso gangster que se prepara para assumir o cargo de Padrinho. Ben Sobol (Billy Crystal) é um psiquiatra prestes a casar-se e ter uma vidinha tranquila num subúrbio qualquer. O que é que os dois têm em comum? Vitti começa a ter ataques de pânico à medida que se aproxima a tomada de posse e acaba por procurar Sobel, exigindo-lhe que o cure, já, imediatamente.

Harold Ramis realizou este filme em 1999. Em 2003, voltou a pôr o gangster no divã, na sequela Outra Questão de Nervos, que passa logo a seguir, às 16h20. É o início de um especial de comédias que prossegue com o humor familiar de Férias (18h) e um toque de Tim Burton em Sombras da Escuridão (21h30).

MIB: Homens de Negro

AXN Movies, 18h09

Tommy Lee Jones e Will Smith fazem dupla enquanto agentes dos super-secretos serviços de imigração norte-americanos para extraterrestres, nesta comédia de acção e aventura realizada por Barry Sonnenfeld, vencedora de um Óscar pela caracterização.

É o primeiro de uma saga de quatro filmes, que o AXN emite hoje, na maratona Carnaval In Black. O segundo capítulo passa às 19h44; o terceiro, às 21h10; e MIB: Homens de Negro - Força Internacional (este sem a dupla original e com F. Gary Gray atrás das câmaras), às 22h54.

SÉRIE

Malpractice

TVCine Emotion, 22h10

Até que ponto um erro médico pode ser considerado um acto de negligência ou atribuído ao mau estado geral do sistema de saúde e à pressão extrema que exerce sobre os clínicos? É a pergunta que conduz esta minissérie, mistura de trama criminal e drama médico centrada em Lucinda Edwards (Niamh Algar), uma médica sob investigação depois de ter visto morrer, às suas mãos, uma vítima de overdose.

Criada por Grace Ofori-Attah (autora com experiência própria no NHS, o serviço de saúde britânico), é composta por cinco episódios, para seguir semanalmente.

INFORMAÇÃO

Candidatos

RTP1, 21h

À margem dos debates, a RTP quer dar a “conhecer o carácter dos homens e mulheres que lideram diferentes opções políticas” e traça o perfil de todos os líderes partidários com assento parlamentar: Pedro Nuno Santos, Luís Montenegro, André Ventura, Rui Rocha, Paulo Raimundo, Mariana Mortágua, Inês Sousa Real e Rui Tavares.

“Todos foram colocados perante as mesmas perguntas”, assegura a estação pública, entre “questões que fracturam a sociedade portuguesa, questões internacionais e as escolhas mais pessoais”. Candidatos é um trabalho da jornalista Cândida Pinto. É emitido em duas partes, com continuação na quinta-feira.

MÚSICA

Xutos & Pontapés - 35 Anos do Circo de Feras

RTP1, 22h39

Recordação dos concertos especiais que os Xutos & Pontapés deram no Tivoli, em Lisboa, em Novembro de 2022, para comemorar os 35 anos da edição de Circo de Feras, um dos discos mais icónicos da banda e um dos mais importantes para a maturação do rock português.

Lançado em 1987, com produção de Carlos Maria Trindade, trouxe canções como Vida malvada, Não sou o único, Na América ou Contentores, que continuam ainda hoje a ter lugar nas playlists de várias gerações de fãs. Em palco, a Tim, Kalú, João Cabeleira e Gui – e à memória sempre presente de Zé Pedro –, junta-se o guitarrista Tó Trips como convidado especial.

DESPORTO

Futebol: RB Leipzig x Real Madrid

TVI, 19h50

Directo. O RB Leipzig recebe em casa o Real Madrid, para a primeira mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões. A segunda está marcada para 6 de Março, no Santiago Bernabéu.

COMÉDIA

Taylor Tomlinson: Have It All

Netflix, streaming

Estreia-se mais um especial de stand-up da comediante norte-americana Taylor Tomlinson. Desta vez, discorre sobre a receita para a felicidade, se é que ela existe, em observações que passam por temas como “ter um emprego de sonho, encontrar o parceiro ideal ou lidar com ansiedade e insónias”.

INFANTIL

Os Super-Heróis da Selva (VP)

Panda, 15h

Maurice é um pinguim com ares de tigre, fundador de um grupo de super-heróis. Durante muito tempo – por acção destes valentes ou pura coincidência? – a harmonia reinou no seu habitat. O grande problema surge quando um coala malfeitor decide destruir toda a selva africana. David Alaux realiza esta adaptação da série animada ao cinema. A versão dobrada em português conta com vozes de três dos D.A.M.A.