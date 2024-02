Os indecisos das sondagens e os egos em debate

O Poder Público analisa a semana política quando estamos já em plena pré-campanha para as legislativas 2024.

Agora que estão arrumadas as eleições regionais dos Açores, estamos a entrar em pleno na pré-campanha para as legislativas. Ou será que não estão arrumadas as eleições dos Açores?

Vamos esperar para ver como se resolve o aparente impasse açoriano e olhamos para a sondagem do Cesop para o Público, a Antena 1 e a RTP. É uma sondagem sem grandes novidades que mantém a Aliança Democrática ligeiramente à frente, sem ir além de um empate técnico.

