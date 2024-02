Montenegro tenta colar BE à governação do PS, Mortágua acusa AD de favorecer privados

Num debate vivo em que se falou de saúde, habitação e impostos, ficaram claros os contrastes sobre o modelo económico proposto pela Aliança Democrática (AD) e pelo Bloco de Esquerda (BE): Luís Montenegro apoia a iniciativa privada, Mariana Mortágua defende a intervenção do Estado.

Já na recta final do debate, o líder da AD reforçou o argumento da necessidade de criar condições para atrair investimento estrangeiro, que diz estar a fugir para países ex-comunistas como a Hungria e a Polónia. “Os modelos económicos fazem a diferença. O seu modelo já foi rejeitado historicamente no Leste da Europa. A sua intenção pode ser muito boa, o resultado da sua política é o agravamento da pobreza”, rematou Montenegro, depois de Mariana Mortágua ter recuperado uma frase que o líder do PSD disse no tempo em que o país estava sob intervenção da troika. “Luís Montenegro tem uma máxima: a economia está melhor e as pessoas estão pior”, recordou, tendo recebido resposta: “Essa máxima tem um contexto histórico. A sua é: o país está pior, as pessoas estão muitíssimo pior.”

A diferença de projectos entre os dois partidos começou a reflectir-se na área da saúde, quando Mariana Mortágua criticou a proposta – “cópia radical da IL e Chega” – dos cheques-cirurgia por considerar que, além de serem ineficazes, iriam provocar uma onda de contratação de médicos ao SNS por parte dos privados. A coordenadora do BE atirou-se à proposta do regresso das PPP na saúde. “O PSD quer entregar a saúde a quem quer burlar a saúde”, acusou, referindo as irregularidades detectadas pelo Tribunal de Contas nos hospitais com gestão público-privada.

O entusiasmo de Mariana Mortágua na defesa do SNS não passou em branco. “Faz dela candidata a ministra da Saúde se ele [Pedro Nuno Santos] algum dia formar governo”, disse Montenegro em jeito de provocação, depois de já ter colado a líder bloquista à "geringonça": “É co-responsável pelo pior desempenho da saúde na democracia."

Na habitação, voltaram a perceber-se os contrastes entre as duas visões. A líder do BE defendeu a proposta de impor tecto às rendas e a descida das taxas de juro nos créditos à habitação ao mesmo tempo que apontava o dedo à direita por favorecer os privados, por aplicar a chamada lei Cristas e por ter criado os vistos gold. “Para o PSD, o Estado só serve para garantir lucros aos privados. Agiu sobre a oferta, expulsaram os idosos, eu vi idosos a serem expulsos, eu conheço o pânico, essa foi uma responsabilidade do PSD”, apontou, ao mesmo tempo que Montenegro tentava contrariar: “Não é verdade.”

Sobre a recuperação de imóveis, Luís Montenegro deu o seu testemunho pessoal ao referir que, no seu roteiro pelo país, tem pernoitado em unidades de alojamento local, e que concluiu só ser possível a recuperação de imóveis se for rentável para os investidores. Por outro lado, o líder da AD defendeu a necessidade de aumentar a oferta através de estímulos ao investimento privado para construir. “Não me diga que o problema é de construção. O que eu quero é decência e sensatez. Não há coisa mais extremista do que 1500 euros por um T0 em Lisboa”, contrapôs Mortágua.

Nos impostos, Montenegro defendeu as ideias de dar uma “folga” à classe média com a descida do IRS, de beneficiar os jovens com uma taxa máxima de 15% e de reduzir o IRC para as empresas. Uma receita errada, segundo a líder bloquista, que lembrou, por exemplo, que “a maioria das empresas em Portugal não pagam IRC” por serem pequenas ou médias.

O duelo juntou dois líderes políticos que estão a lidar com diferentes resultados nas eleições dos Açores: A AD ganhou, embora sem maioria absoluta; o BE perdeu um deputado e ficou sem grupo parlamentar. Montenegro reiterou que só uma aliança entre o PS e o Chega poderá obstaculizar um governo minoritário. Já Mortágua reafirmou que o Bloco continuará a ser oposição a um executivo cuja governação teve consequências “devastadoras para a região”.

Num debate em que os tempos de intervenção de cada candidato são contabilizados, os dois protagonistas falaram por vezes ao mesmo tempo durante alguns segundos. Ficou o momento em que Montenegro queria interromper a sua adversária: “Posso interromper?”. “Não, não pode”, respondeu prontamente Mortágua. O social-democrata replicou: “Poder posso mas não quero.”