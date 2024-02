Pedro Nuno e Rui Rocha deixarão decisão sobre governo açoriano para estruturas regionais

Líderes do PS e da IL enfrentaram-se no primeiro dos 28 debates frente-a-frente dos líderes partidários para as legislativas de Março.

Tanto Pedro Nuno Santos como Rui Rocha concordarão e apoiarão a decisão das respectivas estruturas regionais nos Açores se estas decidirem deitar abaixo o executivo de José Bolieiro, que no domingo ganhou as legislativas com maioria relativa e logo disse que governará sozinho. Os dois líderes argumentam a sua não-intromissão com o "respeito pela autonomia regional" dos partidos.

No debate com o presidente da IL, Pedro Nuno Santos não quis dizer se tem aconselhado Vasco Cordeiro sobre o que este deve fazer perante a maioria relativa que a AD conseguiu este domingo, apenas afirmou que aguardará a sua decisão e que terá "todo" o seu apoio. Também recusa que o que o PS-Açores decidir fazer possa ter consequências a nível nacional.

Questionado sobre se ganhou algo com o facto de ter ajudado a deitar abaixo o executivo açoriano, Rui Rocha recusou ter havido uma "derrota pessoal" nestas eleições e alegou que todas as decisões "são tomadas pelo núcleo e pelo deputado regional", mas não recusou a hipótese de apoiar um novo derrube do governo açoriano.

No primeiro dos 28 duelos entre os líderes dos partidos com assento parlamentar que serão transmitidos pelos três canais de televisão de sinal aberto, os dois protagonistas atacaram-se mutuamente nos temas da saúde, impostos e habitação. Divergiram no custo das propostas da IL, que Pedro Nuno Santos contabiliza em 9000 milhões de euros e Rui Rocha apenas em 4000 ou 5000 milhões, na necessidade de descer o IRS, na abertura da saúde a mais actividade privada, na falta de soluções para a habitação pública.