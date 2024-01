Legislativas: debates televisivos arrancam a 5 de Fevereiro; Pedro Nuno e Montenegro fecham a 19

A RTP, a SIC e a TVI vão emitir um total de 30 debates televisivos de antecipação das legislativas entre 5 e 23 de Fevereiro, num esquema semelhante ao das eleições gerais de Janeiro de 2022: todos os líderes debatem entre si, existirão dois debates com todos os partidos com e sem assento parlamentar, e o duelo principal, entre Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro, será moderado por jornalistas dos três canais. Os líderes dos dois maiores partidos encerram os duelos a dois no dia 19 de Fevereiro numa sessão especial conjunta das televisões emitida a partir do teatro Capitólio, em Lisboa.

A campanha eleitoral oficial inicia-se no dia 25 de Fevereiro. O calendário e a distribuição de debates de forma equilibrada foi alvo de sorteio entre os três canais de sinal aberto que, no entanto, vão relegar alguns duelos para os seus canais informativos, sendo que apenas a RTP3 é emitida também em sinal aberto através da TDT, ao passo que a SIC Notícias e a CNN Portugal só estão disponíveis nas plataformas pagas. Serão 15 debates em canais generalistas e outros tantos em canais de informação. Os debates com Pedro Nuno Santos e com Luís Montenegro são todos transmitidos em canais de sinal aberto.

Como se trata de um calendário curto e limitado por haver compromissos das televisões com transmissões de futebol nacional e internacional, chega mesmo a haver dias com três duelos. Todos os debates terão uma duração de 25 a 30 minutos, com excepção do de Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro, que terá cerca de 75 minutos. A RTP, operador de serviço público, organizará também, como em 2022, um debate com os partidos sem representação parlamentar no dia 20, e outro, a fechar, no dia 23, com os líderes dos oito partidos com assento parlamentar.

De acordo com o calendário a que o PÚBLICO teve acesso, o secretário-geral socialista, Pedro Nuno Santos, e o presidente da Iniciativa Liberal, Rui Rocha, dão o tiro de partida dos debates a dois no Jornal da Noite da SIC no dia 5, pelas 21h, ainda no rescaldo das legislativas regionais dos Açores, que acontecem no domingo, dia 4. Ainda nessa segunda-feira, o presidente do Chega, André Ventura, defronta a porta-voz do PAN, Inês Sousa Real na RTP3, pelas 22h.

A estreia do presidente do PSD, Luís Montenegro, será no dia seguinte, 6 de Fevereiro, contra a coordenadora nacional do BE, Mariana Mortágua, no Jornal Nacional da TVI, pelas 21h. Mas antes disso, nesse mesmo dia, o secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo debate com Inês Sousa Real na RTP3, pelas 18h30. E mais tarde, pelas 22h, André Ventura encontra-se com o liberal Rui Rocha na SIC Notícias.

O último líder de um partido com assento parlamentar a estrear-se nos debates - com a vantagem de poder estudar todos os adversários - é o porta-voz do Livre, Rui Tavares, contra Rui Rocha, na CNN Portugal, no dia 7.

Para além destas datas, Pedro Nuno Santos debate com Rui Tavares dia 9 (RTP1), com Inês Sousa Real dia 10 (TVI), com André Ventura a 14 (TVI), com Mariana Mortágua a 16 (RTP1) e com Paulo Raimundo a 17 (SIC). Luís Montenegro defronta Paulo Raimundo no dia 10 (RTP1), Inês Sousa Real dia 11 (SIC), André Ventura dia 12 (RTP1), Rui Rocha dia 16 (SIC) e Rui Tavares a 17 (TVI).

Os restantes embates ficaram assim distribuídos: na RTP3 haverá Chega-BE (dia 13, 22h); Livre-PAN (14, 18h), IL-PCP (14, 22h); na SIC Notícias realizam-se os debates Chega-PCP (dia 9, 22h), PCP-Livre (13, 18h), IL-BE (15, 18h) e BE-PAN (18, 22h); na CNN Portugal pode ver Bloco-Livre (dia 8, 18h), IL-PAN (9, 18h), BE-PCP (11, 22h); e Chega-Livre (16, 22h).