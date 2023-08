PSD agita bandeira de redução de impostos mas PS arrasa propostas

Secretário-geral adjunto do PS apontou “sete pecados capitais” ao pacote de medidas do PSD para aliviar o IRS, deixando pouca margem para a aprovação no Parlamento.

Depois de levar a redução do IRS ao palco da Festa do Pontal, o PSD instou nesta quarta-feira o PS a aprovar as propostas já em Setembro no Parlamento. Os socialistas não descuraram o anúncio do alívio fiscal – fizeram três intervenções públicas sobre o assunto desde segunda-feira – e arrasaram as medidas sociais-democratas para desagravar o IRS sobre as famílias, deixando pouca margem para a sua viabilização. A bandeira da redução de impostos deverá marcar o Orçamento do Estado para 2024, na viragem para um ano com eleições europeias e regionais na Madeira.