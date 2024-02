O charme discreto da hipocrisia

Presumir que a preocupação primeira dos partidos — e do PS em particular — é mesmo a de evitar que a extrema-direita chegue ao poder é, evidentemente, de uma ingenuidade palpitante.

Vamos esquecer que, desde há muito, o PS tem feito do Chega, com refinada irresponsabilidade, o idiota útil que deliberadamente instrumentaliza para fragmentar a direita e para se posicionar como partido charneira do nosso sistema político. Vamos fingir não perceber que sabia exatamente o que fazia com o partido de Ventura de cada vez que alimentava uma polémica, de cada vez que insuflava acaloradamente um debate, de cada vez que se envolvia numa contenda estéril, seja no Parlamento, seja no espaço público e mediático.