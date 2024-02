Trump sem imunidade no caso de interferência nas eleições de 2020

O Tribunal Federal de recurso dos EUA rejeitou os pedidos de Donald Trump de imunidade no processo relacionado com o alegado envolvimento no caso de interferência para anular o resultado das eleições norte-americanas de 2020.

No ano passado, Trump apresentou uma moção para rejeitar a acusação federal apresentada pelo conselheiro especial Jack Smith, que acusava o antigo Presidente de tentar reverter as eleições de 2020, nomeadamente através da apresentação de listas de eleitores falsas e da obstrução do Congresso a 6 de Janeiro de 2021.

A decisão unânime de um painel de três juízes, explica o New York Times, deu uma derrota significativa, mas é improvável que seja a palavra final sobre as suas alegações de imunidade. Espera-se, agora, que Donald Trump prossiga o seu recurso para o Supremo Tribunal - possivelmente com um pedido intermédio ao tribunal de recurso. A equipa jurídica de Donald Trump tem tentado convencer a justiça norte-americana que os antigos Presidentes não devem ser processados por acções que tomaram no exercício do cargo.

"Para efeitos deste processo criminal, o antigo Presidente Trump tornou-se o cidadão Trump, com todas as defesas de qualquer outro arguido criminal. Mas qualquer imunidade executiva que o possa ter protegido enquanto foi Presidente já não o protege contra esta acção penal", justificou o painel de três juízes, de acordo com o jornal The Washington Post.

Em Janeiro, numa mensagem publicada na rede social Truth Social, o ex-Presidente dos EUA voltou a reclamar "imunidade total" face aos processos-crime que lhe foram instaurados, no último ano, pelo Departamento de Justiça norte-americano e pelos gabinetes dos procuradores de Manhattan, em Nova Iorque, e de Fulton, na Georgia.

"Até situações que pisem o risco devem ser abrangidas por uma imunidade total, ou então vamos passar anos traumáticos a tentar separar o bem do mal", disse Trump.