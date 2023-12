Maine é o segundo estado norte-americano a declarar Trump inelegível

Em causa está o papel de Donald Trump no ataque dos seus apoiantes ao Capitólio. Decisão poderá ser anulada pelo Supremo Tribunal dos Estados Unidos, que vai analisar o veredicto do Colorado.

O estado norte-americano do Maine tornou-se, esta quinta-feira, no segundo a declarar o candidato presidencial Donald Trump inelegível nas primárias republicanas de 2024. A decisão da secretária de Estado do Maine, a democrata Shenna Bellows, segue-se ao veredicto do Supremo Tribunal do Colorado, que a 19 de Dezembro anunciou que Trump também não poderá concorrer às primárias naquele estado.

Num e noutro caso, o afastamento é justificado com o papel de Trump no ataque dos seus apoiantes ao Capitólio, a 6 de Janeiro de 2021, e apoia-se na secção 3 da 14.ª emenda da Constituição dos Estados Unidos, que prevê a inelegibilidade de políticos que tenham participado numa "insurreição ou rebelião".

No entanto, o Supremo Tribunal dos Estados Unidos, em Washington, deverá pronunciar-se no arranque de 2024 sobre um recurso interposto pelo Partido Republicano do Colorado em relação à primeira decisão. Se o Supremo anular o veredicto do Colorado, o juízo aplica-se aos restantes 49 estados, incluindo o Maine.

A declaração de voto vencido de três dos sete juízes do Supremo do Colorado, que levanta o véu sobre possíveis argumentos presentes ao Supremo em Washington, centra-se no facto de Trump não ter sido condenado até ao momento por insurreição ou rebelião. Outros críticos da interpretação do Colorado e do Maine da secção 3 da 14.ª emenda, e da sua aplicabilidade, entendem que a mesma não abrange Presidentes dos Estados Unidos, ou que não cabe às instâncias estaduais accioná-la. A emenda, datada de 1868 e redigida para impedir os secessionistas do Sul de regressar ao poder após a Guerra Civil, nunca tinha sido invocada em relação a candidatos presidenciais até ao veredicto histórico do Colorado.

Impacto eleitoral reduzido

Para além da possibilidade de as decisões do Colorado e do Maine virem a ser revertidas por um Supremo de maioria conservadora, com três juízes nomeados por Trump, o seu hipotético impacto eleitoral é limitado. No Colorado, um estado que votou democrata nas últimas quatro presidenciais, as sondagens dos últimos meses colocam o actual Presidente Joe Biden confortavelmente à frente de Trump ou de qualquer outro candidato republicano na corrida à Casa Branca, pelo que a campanha do ex-chefe de Estado reconhece que não passaria por aqui o seu caminho para a vitória.

O Maine, por seu turno, é um de dois estados norte-americanos, a par do Nebrasca, onde a votação para o colégio eleitoral nas presidenciais se divide por mais de um distrito eleitoral. Tanto em 2016 como em 2020, a votação popular no Maine ditou uma divisão dos delegados ao colégio eleitoral entre Trump e os candidatos do Partido Democrata (Hillary Clinton e Joe Biden, respectivamente). No cenário hipotético de uma eleição presidencial renhida, a eventual exclusão de Trump dos boletins de voto no Maine poderia não ser irrelevante. Por agora, trata-se de um exercício de ficção política.

Maior impacto teria uma exclusão no Michigan, um swing state populoso e potencialmente decisivo na eleição presidencial. Contudo, na quarta-feira, o Supremo estadual recusou avaliar uma queixa apresentada por um grupo de eleitores que pretendia o afastamento de Trump dos boletins de voto nas primárias republicanas, entendendo que não cabia àquele tribunal esse juízo.