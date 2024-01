No New Hampshire, Trump é inevitável

Ex-Presidente deixa apoiantes à porta de comícios lotados. Haley aposta no contacto directo para conquistar apoios de última hora. As primárias republicanas podem ficar arrumadas já no New Hampshire.

Oito graus negativos, neve no chão e inevitabilidade no ar. Alguns milhares de pessoas esperaram longas horas ao frio, neste domingo, à porta de um pequeno teatro em Rochester, New Hampshire, para ver Donald Trump discursar no dia em que Ron DeSantis suspendeu a campanha e declarou o seu apoio ao ex-Presidente. As primárias republicanas são agora um duelo assimétrico entre o ex-Presidente e Nikki Haley, apenas uma semana depois do arranque da maratona eleitoral no Iowa e em vésperas do segundo round. Haley teria, em teoria, a hipótese de congregar no New Hampshire o voto dos republicanos e dos independentes que procuram uma alternativa a Trump, mas as últimas sondagens continuam também aqui a dar ao ex-Presidente uma vantagem de dois dígitos. A derradeira incógnita está precisamente no peso que os independentes, favoráveis a Haley, terão na votação de terça-feira.