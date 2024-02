Pintura que os Beatles fizeram em Tóquio vendida em leilão por 1,58 milhões de euros

Images of a Woman foi criada pelos quatro membros da banda na suite presidencial do hotel em que se fecharam para escapar à Beatlemania na cidade japonesa.

Em 1966, a Beatlemania em Tóquio era tão assoberbante que as autoridades locais pediram à banda inglesa para se manter fechada na suite presidencial do Hotel Hilton nos intervalos entre os concertos agendados para a sala Bukadon.

Durante esse confinamento (que durou 100 horas no total), John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr e George Harrison não fizeram canções, mas uma pintura em acrílico e aguarela. Essa obra aparentemente sem paralelo na história da banda, Images of a Woman, foi vendida na semana passada num leilão da Christie's de Nova Iorque por 1,7 milhões de dólares (cerca de 1,58 milhões de euros), quase triplicando a estimativa inicial de 600 mil dólares, noticia o site Art News.

Segundo o fotógrafo Robert Whitaker, que documentou a digressão japonesa, entre muitos outros momentos da vida dos Fab Four, o manager da banda, Brian Epstein, comprou material de pintura para os ajudar a passar o tempo. Acabou por colocar uma grande tela numa mesa, com um candeeiro no meio. “Nunca os vi tão calmos como nessa altura. Eles paravam, iam dar um concerto e depois diziam: ‘Vamos voltar para o quadro!’. Foi um momento quase zen numa das digressões mundiais mais intensas da história da música”, contou Whitaker, citado pela revista americana The Atlantic.

De acordo com o Art News, todos os membros do grupo tinham já alguma experiência artística – John Lennon, por exemplo, estudou artes plásticas durante três anos e publicou um livro com caricaturas. Segundo Robert Whitaker, os quatro “nunca discutiram o que estavam a pintar” e o trabalho “evoluiu naturalmente”.

Cada Beatle teve a seu cargo um quadrante: em cima, à esquerda, John Lennon; canto superior direito, Paul McCartney; em baixo, à esquerda, mão de Ringo Starr; e em baixo, à direita, George Harrison. No centro, a pintura está assinada pelos quatro, numa circunferência a fazer lembrar um disco de vinil. O resultado final, de vibrações psicadélicas, poderia servir de capa a Revolver (1966) ou a Magical Mistery Tour (1967).

Images of a Woman foi inicialmente oferecida ao presidente do clube oficial de fãs dos Beatles no Japão, Tetsusaburo Shimoyama. O proprietário da loja de discos Takao Nishino comprou-a em 1989, vindo a colocar o quadro à venda na Philip Weiss Auctions, em 2012. Segundo a The Atlantic, durante alguns anos guardou a obra debaixo de uma cama. A venda da Christie's foi consignada pela Tracks Ltd., uma empresa britânica que negoceia memorabilia e autógrafos dos Beatles.