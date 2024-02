A mal-amada banca e o verdadeiro desafio

Bater no sector bancário rende votos, especialmente em Portugal, onde o cidadão comum está ainda recordado dos resgates e nacionalizações dos últimos anos. Não surpreende, portanto, que nas últimas semanas, em particular dos partidos de protesto – Partido Comunista (PCP), Bloco de Esquerda (BE) e do Chega –, tenham sido lançados tantos ataques à banca. Em geral, os ataques têm passado pela crítica aos lucros bancários, notando-se, porém, sobretudo à esquerda, uma certa condescendência com a Caixa Geral de Depósitos – os lucros só são maus quando gerados no privado (!) e falar dos lucros da Caixa obrigaria a esquerda a aceitar que o banco público só começou a dar lucro sustentadamente a partir do momento em que passou a ser gerido como um banco privado. Mas, enfim, condescendências e cinismos à parte, o sector bancário é hoje um alvo fácil, não obstante muitas críticas falharem no verdadeiro alvo.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt