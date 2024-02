Republicana Michelle O’Neill toma posse como primeira-ministra da Irlanda do Norte

Michelle O'Neill, vice-presidente do Sinn Feín, tomou este sábado posse como primeira-ministra da Irlanda do Norte, num acto que o próprio partido republicano descreveu como um marco "histórico" para a região do Reino Unido.

O'Neill foi nomeada pelo parlamento de Stormont em Belfast, na Irlanda do Norte, que reiniciou funções após dois anos de impasse ligado ao descontentamento sobre os acordos comerciais após a saída do Reino Unido da União Europeia. Na semana passada, o DUP chegou a um acordo com o Governo de Londres sobre a operacionalização do sistema aduaneiro pós-“Brexit” aplicável à transacção de bens e produtos entre a Irlanda do Norte e a Grã-Bretanha.

"É uma honra estar aqui como primeira-ministra", disse O'Neill nas suas primeiras palavras após a tomada de posse. "Assinalamos um momento de igualdade e progresso. Uma nova oportunidade para trabalharmos e crescermos juntos. Confiantes de que, independentemente da nossa origem e das nossas aspirações, podemos e devemos construir o nosso futuro em conjunto", acrescentou vice-presidente do Sinn Féin.

O executivo de Belfast estava sem funcionar desde Fevereiro de 2022 devido a um boicote imposto pelo Partido Democrata Unionista (DUP) para pressionar Londres e Bruxelas a renegociarem os termos do acordo de saída do Reino Unido da União Europeia (UE) que mantêm o território alinhado com as regras do bloco comunitário para evitar uma fronteira física com a Irlanda, o que, na opinião deste partido, dificulta a circulação de mercadorias da Irlanda do Norte com o resto do Reino Unido.

Nos termos da co-governação resultante dos acordos de paz de 1998, a unionista Emma Little-Pengelly, empenhada em manter a Irlanda do Norte dentro do Reino Unido, foi escolhida como vice-primeira-ministra.

Em 2022, O´Neill levou à vitória eleitoral o Sinn Féin, antigo braço político do grupo paramilitar Exército Republicano Irlandês (IRA), algo inédito na Irlanda do Norte.