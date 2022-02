Crise política à vista na Irlanda do Norte: primeiro-ministro deve anunciar demissão

Renúncia de Paul Givan estará ligada a divergências com a liderança do DUP por causa do protocolo irlandês do “Brexit”. Nos termos do sistema de partilha de poder no executivo norte-irlandês a vice-primeira-ministra, do Sinn Féin, será forçada a abandonar o cargo.

Paul Givan, primeiro-ministro da Irlanda do Norte, deverá anunciar esta quinta-feira a sua demissão do cargo, disseram fontes próximas do dirigente político do Partido Unionista Democrático (DUP) à BBC Radio Ulster. A confirmar-se a notícia, fica também em risco a manutenção do cargo de vice-primeiro-ministro, ocupado por Michelle O’Neill, do Sinn Féin.

Nos termos do sistema de partilha de poder na Irlanda do Norte, desenhado para acomodar no governo os representantes políticos das duas principais facções rivais da guerra civil – unionistas e republicanos –, nem o primeiro-ministro nem o vice-primeiro-ministro podem ficar no cargo se um ou o outro se demitir.

Resta saber se a demissão é imediata ou se Givan se mantém no cargo durante algumas semanas para dar tempo ao DUP para se organizar. Em caso de demissão dos seus líderes no governo, a lei dá até seis semanas a ambos partidos para poderem apresentar substitutos.

Mas se o governo cair, é provável que se mantenha em gestão até às eleições para a Assembleia da Irlanda do Norte, agendadas para o dia 5 de Maio.

Segundo a imprensa britânica, a decisão de Givan estará ligada a divergências com a direcção do partido, liderada por Jeffrey Donaldson, por causa da falta de avanços nos planos unionistas para rasgar o protocolo irlandês, que integra o acordo de saída do Reino Unido da União Europeia, e que define o sistema regulatório aplicável à entrada de produtos vindos da Grã-Bretanha na Irlanda do Norte.

Donaldson sempre defendeu que o partido poderia retirar a confiança ao primeiro-ministro, caso as suas exigências em relação ao protocolo não fossem atendidas.

Paul Givan ocupa o cargo desde Junho do ano passado, tendo substituído Arlene Foster. A antiga primeira-ministra e ex-líder do DUP anunciou a renúncia aos dois cargos em Abril de 2021 por causa das críticas dentro do partido ultraconservador à sua gestão do dossiê do “Brexit”.

A notícia da provável demissão de Givan surge um dia depois de o ministro da Agricultura, Edwin Poots, do DUP, ter ordenado às autoridades portuárias da Irlanda do Norte a suspensão dos controlos alfandegários aos produtos agro-alimentares de Inglaterra, País de Gales e Escócia – incumprindo as disposições do acordo do “Brexit”.

A suspensão entrou em vigor à meia-noite de quarta-feira, mas, às primeiras horas desta quinta-feira não havia relatos de que os controlos tenham sido, de facto, suspensos – o Sinn Féin descreveu a decisão de Poots como uma “encenação”.

A Comissão Europeia disse esta quinta-feira que “as informações transmitidas pelos seus agentes no terreno são de que os controlos alfandegários previstos no protocolo continuam a ser realizados”.