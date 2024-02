Vinte anos depois, Britney Spears e Justin Timberlake continuam a discutir

As estrelas pop separaram-se em 2002, mas o confronto entre ambos continua. “Queres levar isto a tribunal ou vais para casa chorar para a tua mãe como da última vez? “, escreveu Britney no Instagram.

Já passaram mais de 20 anos, mas o drama entre Britney Spears e Justin Timberlake parece estar a tornar-se eterno. A cantora tentou dar tréguas e publicou no Instagram alguns elogios ao ex-namorado, que lançou uma nova canção. Timberlake não respondeu directamente, mas em concerto, nesta quarta-feira, afirmou não ter nenhum pedido de desculpas a fazer.

Os fãs rapidamente associaram a frase proferida pelo cantor a Britney Spears. Num vídeo, entretanto publicado nas redes sociais, Timberlake aparece num espectáculos em Nova Iorque a dizer: “Gostava de aproveitar esta oportunidade para pedir desculpas a absolutamente ninguém.”

Apesar de não ter mencionado Spears, logo de seguida cantou Cry me a river, a polémica canção que foi inspirada no fim do namoro com a artista de Toxic, em 2002. Os dois namoraram três anos e na canção em questão, Timberlake sugeria que a cantora o tinha traído ─ apesar de já ter pedido desculpas pelo impacto que as acusações tiveram então na ex-namorada.

Britney não demorou a responder de volta nesta quinta-feira ao publicar uma fotografia de uma tabela de basquetebol. “Alguém me disse que andavam a falar mal de mim nas ruas! Queres levar isto a tribunal ou vais para casa chorar para a tua mãe, como da última vez? Não estou arrependida”, escreveu a artista.

A fotografia publicada não foi escolhida ao acaso, já que, em Dezembro, Spears contou, também no Instagram, que o ex-namorado costumava chorar quando ela o vencia nos jogos de basquetebol. Para o provar, mostrou uma série de fotografia dos dois num jogo solidário em 2001, em Los Angeles.

O drama Spears/Timberlake ressurgiu no ano passado, quando Britney escreveu sobre o final do namoro na biografia A Mulher que Há em Mim, acusando o namorado de lhe ter pedido que abortasse. “Foi uma surpresa, mas, para mim, não foi uma tragédia. Eu amava tanto o Justin. Sempre esperei que um dia formássemos uma família. Isto seria muito mais cedo do que eu tinha previsto”, escreveu. “Mas o Justin não estava mesmo nada contente com a gravidez. Ele disse que não estávamos prontos para ter um bebé nas nossas vidas, que éramos demasiado novos.”

Entretanto, no passado domingo, depois de Timberlake ter lançado um novo single, Selfish ─ a sua primeira canção em cinco anos ─, Britney voltou a recorrer ao Instagram (colocado em privado) para falar do tema, numa tentativa de estender a mão ao ex-namorado. “Quero pedir desculpa por algumas das coisas que escrevi no meu livro. Se ofendi algumas das pessoas de quem gosto genuinamente, peço imensa desculpa.” E ainda teceu um elogio: “Também quero dizer que estou apaixonada pela nova canção do Justin Timberlake.”

Foi uma tentativa de reaproximação falhada. E as opiniões dividem-se. “Britney Spears precisa curar a sua obsessão com Justin Timberlake”, escreveu um utilizador no X (antigo Twitter). Outro sai em defesa da cantora: “Justin Timberlake continua a ser um misógino. Não percebo como é que vocês acham que é fixe atacar publicamente uma mulher durante 20 anos.” Agora os fãs aguardam pelo próximo capítulo da novela.