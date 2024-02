Portugal é o primeiro país do Sul da Europa a trazer a dívida para níveis pré-crise

Dívida pública caiu no ano passado para 98,7% do PIB, o valor mais baixo desde 2010, o ano em que os países do Sul da Europa caíram numa crise orçamental ainda com sequelas.

Com a diminuição do rácio da dívida pública para um valor inferior a 100% do PIB no ano passado, Portugal tornou-se também no primeiro país do Sul da Europa a trazer este indicador de volta para um nível inferior ao registado em 2010, o ano em que os problemas orçamentais na Grécia lançaram a zona euro, e principalmente os países do Sul, para uma crise económica e orçamental que deixou marcas que ainda subsistem.