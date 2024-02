Morreu Carl Weathers, o actor que deu vida a Apollo Creed em Rocky

Foi defesa no futebol americano, nos Estados Unidos e Canadá, e depois dedicou-se a outra paixão antiga: o cinema. Conhecido por contracenar com Stallone, participou também em produções da Disney.

Morreu Carl Weathers, o ex-jogador de futebol americano na National Football League (NFL) que deu vida a Apollo Creed nos filmes Rocky​. Tinha 76 anos. A morte do antigo atleta e actor terá ocorrido na quinta-feira, mas só foi confirmada publicamente nesta sexta-feira pelo agente Matt Luber em comunicado: "Estamos profundamente tristes por anunciar o falecimento de Carl Weathers. Ele morreu tranquilamente durante o sono".

Depois de se ter reformado do futebol americano em 1974, após ter passado pelos norte-americanos Oakland Raiders e pelos canadianos BC Lions, Carl Weathers dedicou-se ao cinema e à televisão. Com um curso de representação e alguma experiência como figurante, que conquistou enquanto jogava, desempenhou papéis mais significativos em filmes produzidos e dirigidos para a comunidade negra dos Estados Unidos.

Mas o papel que lhe granjeou destaque na indústria cinematográfica foi o de Apollo Creed, um campeão mundial de boxe que vê a sua soberania ameaçada pela personagem de Sylvester Stallone, Rocky Balboa. Carl Weathers continua a surgir nos quatro Rocky seguintes como Apollo Creed, passando de antagonista a braço direito da personagem principal. Na sua última participação, Apollo Creed quebra um afastamento de cinco anos ao ringue, mas morre numa luta com um russo que queria enfrentar Rocky.

Depois disso, Carl Weathers também participa no filme Predador, de John McTiernan (1987)​ ao lado de Arnold Schwarzenegger e em Action Jackson, de Craig R. Baxley (1988) onde pronuncia uma das frases mais icónicas do seu percurso pela sétima arte: "How do you like your ribs?" (numa tradução literal, "Como é que gostas das tuas costeletas?"), segundos antes de atacar o vilão com um lança-chamas.

Além disso, o ex-atleta e actor, que nasceu em Nova Orleães, também participou em Happy Gilmore, de Dennis Dugan, com Adam Sandler, na série de televisão Chicago Justice e ainda em The Mandalorian, uma série da Disney+. Carl Weathers também emprestou a voz ao brinquedo Combat Carl na versão inglesa do filme Toy Story, da Disney.

O gosto pela representação terá começado cedo, ainda Weathers frequentava a escola primária. Mas o desporto levou a melhor, já durante o ensino secundário: "Quando descobri o futebol, era uma coisa completamente diferente", disse ao Detroit News. "Tinha mais a ver com o físico, embora uma coisa alimente a outra. Era preciso ter alguma inteligência porque havia livros de jogadas para estudar e filmes para analisar".

Numa entrevista mais recente ao mesmo jornal, no ano passado, Carl Weathers prestou homenagem a actores e atletas negras que o inspiraram no desporto e na sétima arte: "Há tantas pessoas que me antecederam, que eu admirava e cujo sucesso queria imitar, simplesmente chegar lá, em termos de sucesso. Criaram um caminho que eu fui capaz de percorrer. E encontrei o sucesso. Espero poder ainda inspirar mais alguém a fazer um bom trabalho. Sou um tipo com sorte", concluiu.