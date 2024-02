Fim-de-semana na TV: de La Wally a Genius dos direitos civis

CINEMA

Fuga de Pretória

AXN Movies, sábado, 21h10

Realizado por Francis Annan, segundo um argumento seu e de L.H. Adams, baseia-se na história verídica de dois jovens activistas brancos anti-apartheid que foram presos, em 1978, por pertencerem ao partido de Nelson Mandela e levados para a prisão de Pretória. No elenco entram Daniel Radcliffe, Daniel Webber, Ian Hart, Mark Leonard Winter e Ratidzo Mambo.

As Lágrimas Amargas de Petra von Kant

TVCine Edition, sábado, 22h

Rainer Werner Fassbinder filma a história de Petra von Kant (Margit Carstensen), uma estilista que vive fechada no apartamento com a assistente Marlene (Irm Hermann). Karin Thimm (Hanna Schygulla) é o elemento que falta para a relação claustrofóbica que se vai desenvolver entre as três.

Beautiful Boy

Biggs, sábado, 23h

Estreia na realização em língua inglesa do belga Felix Van Groeningen, é um filme dramático que narra a experiência (real) de um conceituado jornalista que se debate com o grave problema de dependência de drogas do filho mais velho. Os papéis principais estão a cargo de Steve Carell, Timothée Chalamet, Maura Tierney e Amy Ryan.

Alice, Nova Iorque e Outras Histórias

RTP2, sábado, 00h27

Filme dramático realizado por Tiago Durão, que também co-assina o argumento com André Tavares e António Rodrigues. Grávida do namorado que morreu tragicamente, Alice (Sofia Mirpuri) sente-se perdida. Resolve deixar tudo para trás e começar de novo em Nova Iorque, mas as coisas vão revelar-se mais complicadas do que alguma vez poderia antecipar.

Rocketman

TVI, sábado, 00h30

A história de Elton John desde os tempos em que, ainda criança, encantava professores da Royal Academy of Music, até ao estatuto estrelar. Estreado em Cannes, em 2019, Rocketman tem argumento de Lee Hall e realização de Dexter Fletcher. Taron Egerton surge no papel de Elton, sob supervisão do próprio artista. Jamie Bell, Richard Madden e Bryce Dallas Howard assumem as personagens secundárias. O filme valeu a Elton John o Óscar de melhor canção original por (I’m gonna) love me again.

Do Fundo do Coração

TVCine Edition, domingo, 12h

O canal dá início à contagem decrescente para os Óscares com um especial de maratonas preenchidas por filmes que estiveram nomeados mas não chegaram a ganhar, para ver aos domingos, até dia 18 (a 25 começará outro ciclo, dedicado a vencedores e exibido até à data da cerimónia, 10 de Março).

Do Fundo do Coração, fantasia romântica de Francis Ford Coppola em tom de opereta, com música de Tom Waits (indicada para a estatueta dourada), inaugura a comitiva. Neste domingo, passam também A Mulher Falcão (às 13h40), Robin Hood: O Príncipe dos Ladrões (15h40), O Guarda-Costas (18h), Maré Vermelha (20h05), Munique (22h) e Um Lugar Silencioso (00h40).

Aquaman

AXN, domingo, 19h29

Com realização de James Wan e argumento de David Leslie Johnson-McGoldrick e Will Beall, uma história de acção e aventura que pega numa das mais carismáticas personagens do universo DC Comics. Jason Momoa interpreta o papel de Arthur “Aquaman” Curry, num filme que conta também com Amber Heard, Willem Dafoe, Patrick Wilson, Dolph Lundgren, Yahya Abdul-Mateen II e Nicole Kidman.

Midway

Hollywood, domingo, 21h30

Seis meses depois dos ataques a Pearl Harbor, acontecia na ilha Midway, no Pacífico, o mais importante confronto naval da II Guerra Mundial, entre japoneses e norte-americanos. É sobre esse episódio que incide este drama histórico, realizado por Roland Emmerich. Luke Evans, Ed Skrein, Patrick Wilson, Woody Harrelson, Darren Criss, Mandy Moore, Nick Jonas, Dennis Quaid e Aaron Eckhart fazem parte do elenco.

O Peso Insuportável de Um Enorme Talento

Fox Comedy, domingo, 23h

Nicolas Cage surge numa versão ficcionada de si mesmo, nesta comédia de acção realizada por Tom Gormican. Com a carreira em declínio, Cage aceita fazer uma aparição na festa de anos de um multimilionário (Pedro Pascal), que vem a saber ser um criminoso procurado. Cage resolve ajudar as autoridades a capturá-lo, usando o que aprendeu nos filmes de acção em que entrou ao longo dos anos.

SÉRIE

Genius: MLK/X

National Geographic, domingo, 22h30

Estreia. Depois de se ter debruçado sobre as vidas de Einstein, Picasso e Aretha Franklin, a chancela antológica Genius divide pela primeira vez o protagonismo por dois vultos: Martin Luther King Jr. e Malcolm X.

Protagonizada por Kelvin Harrison Jr. e Aaron Pierre, respectivamente, esta quarta temporada foca-se, segundo a National Geographic, “nos anos de formação, nas realizações, nas filosofias antagónicas e nas relações pessoais” dos líderes dos movimentos pelos direitos civis nos EUA, que tinham propósitos comuns mas acreditavam em caminhos muito diferentes. Os oito episódios são debitados aos domingos, sempre em dose dupla.

ÓPERA

La Wally

RTP2, sábado, 22h04

Estreada em Milão, em 1892, a ópera de Alfredo Catalani narra, em quatro actos, a história romântica e trágica de uma mulher que escolhe ser livre. O libreto, de Luigi Illica, baseia-se num texto de Wilhelmine von Hillern.

Esta versão é a que Barbora Horáková Joly encenou no Theater an der Wien, em Viena, em 2021. A soprano Izabela Matula ocupa o papel titular, à frente de um elenco em que também alinham Leonardo Capalbo, Alastair Miles, Jacques Imbrailo e Ilona Revolskaya. O maestro Andrès Orozco-Estrada conduz a Orquestra Sinfónica de Viena, a que se junta o coro Arnold Schoenberg.

MÚSICA

Requiem de Mozart pela Orquestra Gulbenkian

RTP2, domingo, 23h01

O Coro e a Orquestra Gulbenkian interpretam a missa fúnebre que Mozart deixou por acabar e que se tornou uma das suas obras mais célebres. O concerto, gravado em Março do ano passado, na Fundação Calouste Gulbenkian (Lisboa), contou com o maestro Risto Joost e com as vozes da soprano Ilse Eerens, da meio-soprano Marianne Beate Kielland, do tenor Thomas Erlank e do baixo Marcos Fink.

Antes do Requiem, ouve-se outra peça do compositor austríaco: o Concerto para piano e orquestra n.º 20, com Raúl da Costa como solista.

DESPORTO

Campeonatos do Mundo de Desportos Aquáticos - Doha 2024

RTP2, sábado, 7h30

Ligação directa a Doha, no Dubai, para assistir às competições que ali se realizam até dia 18. Os atletas disputam medalhas nas provas de natação em águas abertas, natação artística, saltos para a água, natação pura e pólo aquático. A RTP2 sintoniza-se, a partir deste sábado, nos destaques e nas provas finais das modalidades, ora em directo ora em diferido. Quem quiser assistir aos campeonatos na íntegra encontra a cobertura total na RTP Play, que assegura mais de cem horas de emissão.

INFANTIL

Cantar! (VP)

Disney Channel, sábado, 11h

O coala Buster Moon tem uma ideia genial para salvar da ruína o seu teatro outrora grandioso: um concurso de cantores. Assim se revelam os talentos de um rato arrogante, uma porco-espinho punk, uma elefante com pânico do palco, a exausta mãe de 25 leitões ou um jovem gorila de uma família de mafiosos.

Garth Jennings e Christophe Lourdelet realizam esta comédia de animação cheia de música, que conta com as vozes de Vasco Palmeirim, Aurea, Deolinda Kinzimba, Anselmo Ralph, Marisa Liz, Mickael Carreira, Catarina Furtado, Fernando Luís e António Machado na dobragem lusa. Para continuar na companhia desta trupe, é só ligar a Fox no domingo, às 12h48, onde a sequela Cantar! 2 passará com notas de U2, Shawn Mendes, Billie Eilish, System of a Down e outros.

Os Mundos de Mia: O Filme (VP)

Nos Studios, domingo, 9h35

Mia, de 12 anos, perdeu os pais quando era muito pequena. Deles herdou uma pulseira e um velho livro de histórias sobre Centópia, um lugar mágico onde elfos, unicórnios, faunos e dragões coabitam em harmonia. Um dia, é transportada para dentro do livro, onde vive aventuras, faz amigos e se sente feliz e protegida.

Mas também se depara com um terrível malfeitor: Toxor, um sapo que usou magia negra para transformar os habitantes num exército de escravos sem vontade. Realizado por Adam Gunn, este híbrido de live-action e animação é uma adaptação da série infantil criada por Gerhard Hahn.