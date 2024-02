O que esperar das eleições? Dez jovens questionam partidos num debate do PSuperior

Na próxima quinta-feira, 8 de Fevereiro, o PÚBLICO juntará um grupo de jovens sub-30 que vão questionar representantes dos partidos sobre quais as propostas que têm para os problemas mais emergentes desta geração. O evento arrancará pelas 11h e terá transmissão em directo nas redes sociais e no site do PÚBLICO.

O debate Jovens questionam partidos em directo: o que mais importa nas eleições de 10 de Março terá o formato town hall. Dez jovens, entre os 18 e os 30 anos, fazem as perguntas; respondem representantes dos oito partidos com representação parlamentar: o BE, o PCP, o Livre, o PAN, o PS, o PSD, a IL e o Chega. O encontro é promovido pelo PSuperior, uma iniciativa que promove a literacia mediática lançada pelo PÚBLICO com o apoio de diversos parceiros.​ A moderação será da responsabilidade da jornalista Liliana Borges.

O PÚBLICO convidou jovens de várias áreas – estudantes, recém-licenciados, activistas, trabalhadores – e desafiou cada um a trazer para o debate uma pergunta sobre um problema específico. Teremos, assim, dez perguntas que nos permitirão conhecer melhor as propostas dos partidos para a área da habitação, da emigração jovem, do ensino superior, da saúde, do futuro do jornalismo, da economia circular, da emergência climática e das desigualdades raciais e LGBTQI+.

Do lado dos partidos estão já confirmadas as presenças de Miguel Costa Matos (líder da JS e candidato número dois às legislativas por Setúbal), Alexandre Poço (líder da JSD), Rita Matias (deputada e líder da Juventude do Chega)​, João Cotrim Figueiredo (deputado da Iniciativa Liberal e candidato a eurodeputado), Fabian Figueiredo (dirigente do BE e número dois às legislativas por Lisboa), Duarte Alves (deputado e candidato número cinco às legislativas por Lisboa), Isabel Mendes Lopes (número dois do Livre por Lisboa) e Rodrigo Andrade (cabeça de lista às legislativas por Leiria).