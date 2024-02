O que são bolos em chamas? A última tendência alimentar do TikTok, explicada

Os burn away cakes, em que uma camada superior com uma imagem se queima para revelar outra imagem por baixo, têm todos os ingredientes necessários para uma tendência nas redes sociais.

A última tendência alimentar nas redes sociais tem todos os ingredientes necessários para atingir o estatuto de viral. Para começar, é bolo, depois há um truque visual louco e... Taylor Swift. Se o "bolo em chamas" (ou burn away cakes) apareceu no seu feed, não está sozinho.

Os bolos em chamas consistem num bolo normal coberto com uma imagem impressa em papel que é incendiada, fazendo com que se queime e revele outra imagem por baixo. Embora este tipo de criações já exista há alguns anos, a popularidade da sobremesa está a aumentar devido a um par de pasteleiros.

Denise Steward, de Illinois, que usa o nome de Denise's Delights nas redes sociais, publicou um vídeo de um bolo inspirado no Ano Novo e em Taylor Swift, no qual um topo com uma contagem decrescente para a meia-noite se apagava para revelar a mensagem "In My 2024 Era".

Os vídeos de Steward inspiraram a pasteleira Namaya Navaratnarajah, de Ontário, cujas criações incluem bolos com (mais) Taylor Swift, Pokémon e "The Hunger Games" e foram vistos mais de 100 milhões de vezes no TikTok. A tendência espalhou-se, com outros pasteleiros a criarem as suas próprias versões para assinalar aniversários, datas comemorativas e (claro) revelações do sexo dos bebés.

Navaratnarajah considera que a razão pela qual os bolos se tornaram populares é o facto de as pessoas procurarem criar momentos especiais nas suas celebrações. As pessoas querem uma espécie de factor "uau"", diz numa entrevista. "É algo novo."

Ellen DeGeneres confirmou o status dos bolos queimados, na semana passada, quando publicou um vídeo no Instagram com seu próprio tema de pickleball. "Como é que eles fazem isto?", admirou-se a antiga apresentadora de talk shows, enquanto as chamas revelavam um desejo para o seu aniversário.

A resposta à sua pergunta não passa pela magia, mas pelo equipamento certo. Vários tutoriais online explicam que a chave para este truque apelativo é utilizar uma imagem comestível normal para a camada inferior, que é depois rodeada por uma borda espessa de glacé para criar espaço entre as camadas. A imagem superior é impressa em papel wafer — um produto mais fino e inflamável — e terminada com outra borda de glacê.

Navaratnarajah tem a sua própria impressora de tinta comestível devido ao seu negócio de pastelaria, mas diz que antes de investir num equipamento dispendioso, pediu à mercearia local que lhe imprimisse imagens, o que sugere que esta pode ser uma opção para quem queira experimentar a tendência.

Grande parte da diversão está na ordem das imagens sucessivas. O primeiro grande sucesso de Navaratnarajah foi um bolo que mostrava uma imagem da página em branco de Taylor Swift no Instagram, uma referência à altura em que, em 2017, o ícone pop limpou todas as suas páginas nas redes sociais, levando a Internet a um frenesim de especulação, apenas para usar a pausa dramática para lançar o seu álbum, "Reputation". Essa imagem desaparece — ao som de "Look What You Made Me Do" — para revelar uma fotografia de Swift, com uma legenda. O vídeo foi visto 20,5 milhões de vezes.

Outro bolo de "camada dupla" (que acumulou 37 milhões de visualizações) mostra inicialmente o personagem Pokémon Charmander, que depois de queimado revela a evolução do personagem para Charmeleon e, finalmente, para Charizard.

As pessoas estão a fazer bolos de aniversário com várias mensagens, como o de DeGeneres. E, claro, os bolos em chamas oferecem a quantidade certa de suspense que os torna perfeitamente adequados para revelações de género (e embora envolvam chamas vivas, pelo menos são um pouco mais seguros do que algumas acrobacias que há pais que fazem para revelar se vão ter um menino ou uma menina).

Navaratnarajah diz que gostou da forma como os seus bolos inspirados na cultura pop criaram entusiasmo entre os fãs dos mais variados temas. Mas os seus favoritos são mais pessoais, como o que fez recentemente para o aniversário de um rapaz: a camada superior era uma mensagem de aniversário, mas, por baixo, havia um pedido de casamento para a namorada. "Adorei a forma como ele agarrou neste momento que era suposto ser sobre ele e o tornou especial para os dois", justifica.

A pasteleira observa que o mundo dos bolos está sempre atrás da próxima novidade, como os corações brilhantes que estavam "em todo o lado" no ano passado. Mas acha que o "bolo em chamas" pode durar mais algum tempo. "Há sempre algo novo a surgir, por isso é difícil que uma moda passageira se torne uma tendência", diz. "Mas eu acho que pode estar aqui para ficar por um tempo — pelo menos é o que eu espero."