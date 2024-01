José Paulo Fafe demite-se da presidência da Global Media

O presidente da comissão executiva do Global Media Group (GMG), José Paulo Fafe, apresentou a sua renúncia ao cargo nesta quarta-feira, segundo informou num comunicado enviado aos trabalhadores do grupo, que detém órgãos de comunicação social como o Jornal de Notícias, Diário de Notícias, O Jogo e a rádio TSF, entre outros.

"Faço-o por considerar estarem esgotadas as condições para exercer essas funções, nomeadamente os pressupostos essenciais, nomeadamente o necessário entendimento entre accionistas, para levar a cabo a reestruturação editorial que há muito este grupo necessita", afirmou.

"Uma última nota: o rigor e a qualidade do jornalismo não se defendem com meras frases de feito, slogans gastos, ou escondendo factos e realidades indesmentíveis. Constrói-se com projecto, com propósito e fundamentalmente com a coragem que falta aos que, preferindo refugiar-se num passado que lhes esconde as fraquezas, se recusam, muitas vezes por inépcias e incompetência, a fazer o futuro", concluiu Fafe no comunicado.