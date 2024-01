Administrador do Global Media inclui antecessor em todas as decisões do grupo

O actual presidente da Comissão Executiva (CE) do Global Media Group (GMG), José Paulo Fafe, revelou nesta quarta-feira na Assembleia da República que todas as decisões tomadas no grupo nos últimos três meses, nomeadamente o plano de restruturação, “foram aprovadas por unanimidade” na CE, que inclui Marco Galinha, o anterior accionista maioritário. Fafe reafirmou ainda que, desde que chegou ao grupo, há cerca e três meses, “todos os dias” se deparou “com factos e negócios que mostram a forma leviana com o grupo foi gerido”.

