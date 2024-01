Global Media: administrador tem “promessa” de fundos para pagar salários nos próximos dias

O presidente da Global Media disse hoje que teve uma reunião com o fundo na segunda-feira e que teve "promessa" de uma transferência "até ao início da semana que vem" para pagar os salários em atraso. José Paulo Fafe falava na Assembleia da República, na comissão parlamentar de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, numa audição no âmbito do requerimento do Bloco Esquerda (BE) sobre a situação na Global Media Group (GMG).

"Ontem [segunda-feira] tive uma reunião com fundo e tive promessa de até início da semana que vem [de] uma transferência que pague os salários que estão em atraso", anunciou o gestor. "E também tive a promessa do fundo de analisar a hipótese de fazer um pacote de ajuda extraordinária à Global Media", acrescentou.

Só "não paguei porque não tenho dinheiro, tenho feito tudo para poder pagar, tenho insistido com o fundo, já recebi propostas do empresário Marco Galinha", acrescentou, referindo que na semana passada "foram pagos os recibos verdes" de Outubro. O grupo vai fechar o ano "com sete milhões de euros de prejuízo", disse.

Fafe alega aval do PSD para compra da Lusa pelo Estado

O administrador da Global Media declarou ainda no Parlamento que o PSD deu o aval para a compra da Lusa pelo Estado através de Paulo Rangel, mas foi "surpreendido" pelo social-democrata Hugo Soares de que não seria "bem assim".

Questionado sobre quem inviabilizou o negócio da compra da participação da GMG na Lusa pelo Estado, o gestor recordou que "o Governo desistiu de fazer um negócio", alegando "não existir um consenso partidário", contou. "O que me surpreendeu porque eu sei - e digo aqui sem qualquer problema - que o PSD, numa primeira fase tinha dado o acordo para o negócio através do senhor doutor Paulo Rangel, foi-me transmitido por alto responsável do PSD", prosseguiu José Paulo Fafe.

No entanto "nas vésperas do negócio" que viria a ser inviabilizado, "quando puxei o assunto" durante um jantar com um responsável do PSD, foi dito "não é bem assim, temos de saber os contornos do negócio", relatou, apontando ter ficado "surpreendido na altura" pela postura, que "foi algo inesperada e inopinada". Fafe apontou que esse responsável era Hugo Soares, do PSD.

Os trabalhadores da Global Media cumprem esta quarta-feira uma greve de 24 horas em todos os órgãos do grupo, incluindo a TSF, o Diário de Notícias e o Jornal de Notícias, em protesto contra a grave situação do grupo.