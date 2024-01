Governo britânico e unionistas divulgam acordo: “Fronteira no mar da Irlanda foi eliminada”

Dois anos depois, DUP prepara-se para viabilizar governo e parlamento na Irlanda do Norte. Acordo com Sunak pretende acabar com controlos aos produtos que entram no território vindos da Grã-Bretanha.

O Governo britânico divulgou esta quarta-feira, 31 de Janeiro, os termos do acordo alcançado com o Partido Unionista Democrático (DUP) sobre a operacionalização do sistema aduaneiro pós-“Brexit” aplicável à transacção de bens e produtos entre a Irlanda do Norte e a Grã-Bretanha, que irá permitir o restabelecimento do governo de partilha de poder norte-irlandês e do parlamento de Belfast.