Mais impostos e menos investimento explicam três quartos da melhoria do saldo orçamental

Com mais 5500 milhões de euros de receita fiscal e menos 2500 milhões de euros de investimento público do que o inscrito inicialmente no Orçamento do Estado, as contas públicas terminaram o ano de 2023 com um saldo substancialmente mais favorável do que o previsto, quer em Outubro de 2022 quando o Governo apresentou o OE, quer há três meses, quando o Executivo divulgou a sua última estimativa.

Ainda não se sabe ao certo até onde é que poderá ter ido o excedente orçamental em Portugal em 2023 e por quanto é que supera os 0,8% do PIB que foram previstos pelo Governo no passado mês de Outubro. Essa informação só será conhecida oficialmente quando o Instituto Nacional de Estatística (INE), no final de Março, divulgar os dados relativos às finanças públicas na óptica da contabilidade nacional.

No entanto, a informação disponibilizada esta quarta-feira pelo Ministério das Finanças, no boletim de execução orçamental relativo a Dezembro de 2023, em contabilidade pública - um método diferente da contabilidade nacional, por exemplo, nos organismos públicos que são incluídos nas contas ou nas datas em que são registadas as despesas - dá pistas claras de que, mais uma vez, a meta deverá ser revista em alta.

E aquilo que os números agora apresentados em contabilidade pública mostram é que, sobretudo graças a uma arrecadação de receita fiscal muito superior ao esperado e à não concretização de parte das despesas de investimento inscritas no orçamento, o saldo orçamental foi 10.529 milhões de euros superior do que previsto na proposta de OE inicial (um valor equivalente a cerca de 4% do PIB) e 2635 milhões de euros superior ao previsto pelo Governo no passado mês de Outubro (cerca de 1% do PIB).

Tendo em conta que, em contabilidade nacional, no OE inicial de 2023, o Governo apontava para um défice público de 0,9% do PIB e que, em Outubro passado, quando apresentou a proposta de OE para 2024, já estimava um excedente em 2023 de 0,8% do PIB, pode-se depreender, pelos resultados agora conhecidos em contabilidade nacional, que o valor final do saldo orçamental deverá ser ainda mais favorável.

Receita fiscal mais alta

As diferenças registadas no saldo orçamental em contabilidade pública encontram grande parte da sua explicação naquilo que aconteceu à receita fiscal e ao investimento.

Os números finais da execução mostram que a receita fiscal, em vez de ter crescido 1,6% como previsto na proposta de OE apresentada em Outubro de 2022, disparou 11,8%, levando a que entrassem nos cofres das Administrações Públicas mais 5591 milhões de euros em impostos do que o previsto.

Uma inflação mais elevada, que conduziu a aumentos maiores nos impostos indirectos e a actualizações mais fortes dos salários, a par com um desempenho mais positivo do que o previsto do mercado de trabalho, são a principal explicação para este resultado.

Há três meses, com o fim de ano já à vista, o Governo reviu em forte alta a sua estimativa, mas ainda assim não conseguiu antecipar todo o acréscimo de receita fiscal, projectando uma arrecadação de impostos que acabou por ficar, sabe-se agora, 1573 milhões de euros abaixo do executado.

No que diz respeito ao investimento público, numa repetição daquilo que tem vindo a acontecer na generalidade dos orçamentos, o valor executado acabou por ficar substancialmente abaixo dos valores inscritos no Orçamento do Estado. No OE 2023, autorizava-se um acréscimo do investimento público de 46,8% face a 2022 para 9948 milhões de euros, mas no final, o investimento executado ficou-se pelos 7386 milhões de euros, menos cerca de 2500 milhões de euros do que o orçamentado e um aumento de 10,6% face a 2022.

Mais uma vez, em Outubro passado, o Governo já tinha corrigido as suas contas, mas não o suficiente. Nessa altura, passou a apontar para um investimento público de 8098 milhões de euros, um valor ainda assim 712 milhões de euros mais alto do que aquela que se viria a executar.

Os responsáveis governativos têm vindo a justificar esta execução do investimento abaixo do orçamentado com o facto de os valores inscritos no OE serem tectos de despesa que ficam dependentes da concretização dos vários procedimentos necessários para a realização do investimento.

Em conjunto, receita fiscal e investimento público explicam mais de três quartos da diferença entre o saldo orçamental previsto no OE inicial e o saldo efectivamente registado. E mais de 85% da diferença entre a última estimativa feita pelo Governo, há três meses, e o resultado final obtido.