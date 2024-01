Exportações e importações decresceram no último trimestre de 2023

Pela terceira vez consecutiva, as transacções do país com o exterior recuaram. Exportações diminuíram 1,9% e as importações de bens caíram 5,4%.

As exportações de bens diminuíram 1,9% e as importações caíram 5,4% no quarto trimestre de 2023 face ao mesmo período de 2022, aponta a estimativa rápida divulgada nesta terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Segundo o INE, “o decréscimo nas transacções de bens ocorre pelo terceiro trimestre consecutivo, mas sendo menos acentuado do que no trimestre anterior, em que se registaram variações homólogas de menos 8,7% nas exportações e menos 12,4% nas importações”.

No próximo destaque mensal das estatísticas do Comércio Internacional, previsto para 9 de Fevereiro, a estimativa rápida do trimestre será actualizada.