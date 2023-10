Exportações e importações caíram ainda mais no terceiro trimestre

As exportações de bens diminuíram 8,8% e as importações recuaram 12,3% no terceiro trimestre deste ano face ao mesmo período de 2022, registando-se o segundo trimestre consecutivo de decréscimos, divulgou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

“No terceiro trimestre de 2023, a estimativa rápida do comércio internacional de bens aponta para diminuições, em termos nominais, de 8,8% e 12,3% nas exportações e importações, respectivamente, em relação ao período homólogo”, aponta o INE.

Este é o segundo trimestre consecutivo com decréscimos nas transacções de bens, acentuando-se face ao período entre Abril e Junho, quando foram registadas quedas de 4,7% nas exportações e de 6,4% nas importações.

No primeiro trimestre de 2023, as exportações e as importações tinham aumentado, em termos homólogos, 13,0% e 8,9%, respectivamente.