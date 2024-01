ICNF chumba renovação de declaração ambiental para o aeroporto do Montijo

Nova informação sobre impacto do aeroporto no estuário do Tejo fez ICNF chumbar pedido de renovação da ANA - Aeroportos de Portugal. Opção já tinha sido excluída pela Comissão Técnica Independente.

Há mais uma pedra na engrenagem para o projecto da ANA – Aeroportos de Portugal construir o novo aeroporto de Lisboa no Montijo, uma opção que já tinha sido excluída pelo estudo da Comissão Técnica Independente (CTI), divulgado a 5 de Dezembro. O Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) deu um parecer desfavorável para a renovação da Declaração de Impacto Ambiental (DIA) do aeroporto do Montijo, a pedido da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), soube-se nesta terça-feira.

A razão para esse chumbo foi a nova informação científica divulgada recentemente num estudo sobre o impacto que o novo aeroporto teria nas espécies de avifauna do estuário do Tejo, o que faz com que haja “uma alteração objectiva de circunstâncias e uma inequívoca evolução do conhecimento e do quadro ambiental” onde se insere o projecto, de acordo com um comunicado que o ICNF enviou ao PÚBLICO. Por isso, “o ICNF considera ser necessário um novo processo de Avaliação de Impacte Ambiental que contemple toda a informação técnica e científica agora conhecida”.

A DIA favorável, mas com condicionantes, para a construção do aeroporto no Montijo foi emitida pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA) a 21 de Janeiro de 2020. A validade destas declarações tem quatro anos. Por isso, o projecto teria de começar a ser construído dentro desse prazo. Como isso não aconteceu, a ANA tinha pedido a renovação da DIA a 20 de Dezembro último, recorda a SIC Notícias, que avançou com a notícia em primeira mão.

Entretanto, a APA já informou a ANA da proposta de decisão de chumbo da renovação da DIA, a ANA terá dez dias para se pronunciar em relação à proposta e irá fazê-lo. “Esta proposta constitui uma surpresa na medida em que se baseia no relatório intercalar da CTI, que foi objecto de fortes críticas durante a consulta pública”, segundo a nota da ANA enviada ao PÚBLICO. “A ANA não partilha do entendimento da APA de que o referido relatório intercalar, eventuais alterações dos instrumentos de gestão territorial ou o possível aprofundamento por parte da APA sobre os sistemas ecológicos constituam uma alteração das circunstâncias que justifique esta proposta de decisão, pelo que a ANA irá pronunciar-se no prazo definido.”​

Só depois desta pronúncia é que haverá uma resposta final da APA ao pedido de renovação da avaliação. Se essa renovação for de facto chumbada, caso a ANA queira continuar a apostar na opção do Montijo, terá ter que fazer um novo pedido de avaliação, o que pode demorar vários meses.

A opção do Montijo era muito mal vista por várias organizações ambientalistas devido ao impacto que aquela estrutura teria no estuário do Tejo.

“Congratulamo-nos veemente com a demonstração de inviabilidade das soluções que continham o Montijo”, disse ao PÚBLICO Acácio Pires, ambientalista da Zero – Associação Sistema Terrestre Sustentável, quando o relatório da CTI foi publicado, acrescentando que com aquele documento se garantia instrumentos de decisão inéditos. “Achávamos que os factores ambientais deviam ter mais peso do que tiveram, mas finalmente vai ser possível comparar as diferentes soluções a partir dos critérios definidos” por “pessoas qualificadas”, constatou.

Para os ambientalistas, a localização de Vendas Novas para a construção do novo aeroporto de Lisboa é a escolha mais recomendada se se tiver em conta apenas aspectos ambientais, de acordo com o relatório da CTI. O Campo de Tiro de Alcochete, que a nível global integra a solução favorita da CTI, vem logo atrás.