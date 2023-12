Novo aeroporto em Alcochete ou Vendas Novas? “O sossego aqui vai acabar”

A chuva que cai incomoda e José Magalhães e a filha estão com alguma pressa. Mesmo assim, arranjam um tempinho para parar e conversar sobre o tema que domina a semana: o novo aeroporto. Debaixo de um só guarda-chuva, no centro da vila de Alcochete, os dois voltam a pegar num assunto de que já tinham ouvido falar no passado – a possibilidade de um futuro aeroporto vir a ser instalado no Campo de Tiro de Alcochete.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt