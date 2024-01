Morreu a mãe da supermodelo Gisele Bündchen. Tinha 75 anos

Morreu a mãe de Gisele Bündchen, Vânia Nonnenmacher, aos 75 anos. A notícia foi avançada, neste domingo, em primeira mão pelo site GZH e confirmada pela Folha de São Paulo com o Hospital Moinhos do Vento, onde a mãe da supermodelo brasileira estava internada.

Vânia Nonnenmacher estava no hospital de Porto Alegre, na sequência de complicações ligadas a um cancro. Deixa seis filhas: Gisele Bündchen e as irmãs Patrícia, Rafaela, Raquela, Graziela e Gabriela.

Nem Gisele, nem outros membros da família comentaram sobre a morte e ainda não se conhecem detalhes sobre o funeral. Já o velório deverá acontecer na manhã desta segunda-feira.

Vânia era uma bancária aposentada. A última publicação de Gisele sobre a mãe aconteceu em Julho de 2022, data do aniversário da progenitora. “Sou eternamente grata por tudo que fizeste e fazes por mim. Obrigada pela vida”, escreveu a modelo na ocasião.

Foto Os pais da supermodelo: Vânia e Valdir Instagram/Gisele Bundchen

No ano passado, partilhou uma série de imagens da família, onde também surge a mãe e os seus filhos, Benjamin Rein e Vivian Lake, fruto do casamento com a estrela da NFL, Tom Brady, de quem se divorciou em 2022. “Sempre no meu coração e nas minhas orações”, publicou na legenda das fotografias.

Na mesma altura, deu uma entrevista à revista People onde confessava como estava a ser difícil tomar conta dos pais doentes. “Tem sido muita coisa — em várias áreas da minha vida. Sinto que sempre que chove, chove a cântaros. Com todas as diferentes voltas e reviravoltas que a vida dá, tudo o que podemos fazer é o melhor que podemos, tendo em conta o que acontece à nossa volta.”

Gisele Bündchen é natural de Horizontina, no Rio Grande do Sul, e deixou os pais e as cinco irmãs aos 14 anos para se tornar modelo. Apesar disso, sempre se manteve ligada à família e à terra natal. Aliás, é comum vê-la a partilhar fotografias no Brasil. “Todas as coisas que aprendi em criança são coisas que estão em mim. Isso não muda. De muitas maneiras, foi também o que me manteve segura, porque o meu sistema de valores era muito forte”, declarou numa entrevista recente à revista Harper’s Bazaar. E insistiu: “Somos de onde viemos.”

Exclusivo PÚBLICO/Folha de São Paulo